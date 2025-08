Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como todos los años desde hace ya 23 temporadas, el Atlético Boxing Club realiza el torneo “Facundo Froment” en homenaje a un valor del club recordado con especial cariño y en ésta oportunidad como homenaje también a un hombre del club de los últimos 50 años, el actual tesorero Roberto “Tito” Velázquez.

El torneo “Froment” año a año reúne una buena cantidad de jugadores de divisiones menores, en este caso para jugadores nacidos en 2013, 2015 y 2017, categorías formativas del fútbol para los mas chicos, por lo que cuenta con una trascendencia notable en la región, porque la presencia de equipos de otros lugares hace que tome carácter regional.

En ésta oportunidad la figura para tener en cuenta es la de Roberto “Tito” Velázquez con quien charló La Opinión Austral sobre su impresión por el homenaje y el recordatorio de tantos años al servicio del club cumpliendo determinados roles hasta ser presidente, algo que el protagonista logró hace unos años.

Tito ingresó como jugador desde muy chico cundo tenía tan solo 14 años, habiendo recorrido todos los rincones del Boxing Club y sus responsabilidades, contando ahora con 51 años de vida y mas de 37 de “albiverde”, algo de lo que se enorgullece recordándolo sumado a que ingresó a la comisión directiva en el año 2011 como vocal siendo secretario luego en 2014 y asumiendo la gran responsabilidad de una institución de lo mas grande de la Patagonia en 2016 donde estuvo por cinco años (debían de ser cuatro pero así lo estipuló la pandemia) y luego, cuando terminó su función y ante la perspectiva de colaborar con su amigo Leonardo Mata que asumía la presidencia, aceptó ser el tesorero de la institución.

Cabe recordar lo acontecido con las instituciones deportivas durante la pandemia, dado que funcionaron “como pudieron” casi sin ingresos de ningún tipo, lo que fue una prueba de capacidad y esfuerzo para quienes llevaron el peso de la responsabilidad adelante a pesar de los momentos difíciles que les toco vivir, para cubrir sueldos y necesidades de una infraestructura como la que posee la entidad, pero hoy es un tema ya superado.

Sobre el homenaje, remarcó que “…la verdad es que no me esperaba este reconocimiento y me tomó por sorpresa, después de tantos años y con lo que aprendí de jugadores, de dirigentes y de todas las personas que pasaron por el club, no tiene precio…” enfatizó Tito al ser consultado por este matutino, agregando sobre su actual cargo que “….ahora también me gusta estar en la tesorería porque es otro servicio que hay que hacerle al club para que todo funcione ..”

El protagonista es sin lugar a dudas un muestrario de esfuerzo y de resiliencia por la entidad, algo que es común en los que sostienen por años una pasión por una camiseta determinada y en este caso por la del Boxing Club, la institución de sus amores para quien se ganó el respeto de la comunidad por su trabajo y eficiencia.