Finalmente el Consejo Federal estableció la fecha del 19 de octubre como el inicio del torneo Regional Amateur, aunque deberá de haber una suspensión el día 26 por las elecciones legislativas, por lo que no sería de extrañar que se opte por hacer jugar algún encuentro entre semana, dado que la segunda fecha sino se debería de jugar el 2 de noviembre.

De todos modos ya están la mayoría de los equipos que disputarán el certamen, a la espera de las autorizaciones y licencias deportivas correspondientes, las que se están generando en los próximos días, pero ya existe un listado de los equipos que están confirmados para disputar el torneo.

Por parte de la provincia de Santa Cruz estarán Atlético de Puerto San Julián, Camioneros de Caleta Olivia, el Deportivo Esperanza de Elk Calafate, Escorpión de Río Gallegos y Nocheros de Las Heras, mientras que por el lado de Chubut estarán Alianza Fontana Oeste de Puerto Madryn, Huracán de Trelew, J.J.Moreno de Madryn, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Racing de Trelew y San Martín de Esquel.

Por la provincia de Río Negro estará Atlético Regina, Estudiantes Unidos de Bariloche, La Amistad de Cipolletti, Puerto Moreno de Bariloche, Talleres de San Antonio y Deportivo Villalonga de Villalonga, mientras que por los neuquinos estarán Patagonia de Neuquén, Alianza de Cutral Co, Maronese de Neuquén, Petrolero Argentino de Plaza Huincul y San Patricio de San Patricio del Chañar.

Con el revuelo que levantó la medida del Consejo Federal al levantar la sanción que cabía sobre la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) lo que se dio a conocer en las últimas horas, se sienta un precedente que no es del todo saludable dado que lo ocurrido fue una penalidad de alto vuelo, tal como le sucediera a San Lorenzo de Río Gallegos en 1982 jugando contra Santa Rosa en La Pampa, pero pareciera ser que estas definiciones son aplicables cuando la conveniencia así lo determina.

Panorama que ya se pone en marcha con los equipos patagónicos para quienes el torneo Regional Amateur es sin lugar a dudas un muestrario notable y de singular importancia, por lo que estarán todos muy al tanto de cada detalle y principalmente los santacruceños como la primera vez, cuando Ferrocarril de Río Gallegos debutó en el torneo regional en 1972, para dar paso a quienes lo siguieron como Boxing y el Hispano Americano en los años siguientes.