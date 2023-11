El Turf y su prueba de máxima jerarquía en Palermo: el Gran Premio Nacional

Ever Daddy, con la monta del jockey William Pereyra, intentará la hazaña de ganar mañana el Gran Premio Nacional, una prueba de Grupo 1 sobre 2.500 metros de arena con un premio de 35.000.000 pesos, que se correrá en el décimo tercer turno de la reunión especial en el histórico hipódromo Argentino de Palermo.

El Gran Premio Nacional se corrió por primera vez el 5 de octubre de 1884 con la presencia del presidente de La Nación, Julio Argentino Roca. Desde ese momento hasta hoy, todas sus versiones han tenido un sabor muy especial y un gran éxito de público.

El último ganador fue el caballo Niño Guapo, que venció por 4 cuerpos de ventaja sobre El Musical. Su jinete fue William Pereyra, el mismo que mañana irá por otro éxito para quedar en la historia.

El hipódromo de Palermo anunció para la reunión de mañana un total de 260.000.000 pesos en pozos garantizados, muy tentadores para deleite de los aficionados al turf que concurran al evento.

Ever Daddy, un hijo de Daddy Long Legs, asoma como candidato con la preparación del entrenador Roberto Pellegatta. Su récord es de 2 victorias oficiales sobre 3 salidas y defiende los colores del stud Tramo 20, de Santiago del Estero.

Ever Daddy realizó su última carrera el pasado 15 de septiembre sobre 1.800 metros en la arena de Palermo. Esa tarde venció por 5 cuerpos a Atomic Trigger y dejó una notable impresión.

Larry Bird, un hijo de Fortifi, aparece como un enemigo de mucho cuidado. Su jockey es el cordobés Juan Cruz Villagra y su cuidador es Guillermo Frenkel Santillan. Hasta el momento su campaña es de 2 triunfos oficiales sobre 6 salidas.

El 8 de octubre corrió por última vez en la arena de Palermo y le ganó por 3 cuerpos a Rammel en 2m 16s 93/100 para los 2.200 metros.

El lance de la prueba es El Kódigo, un hijo de Equal Stripes, que llevará en su silla al jockey Gustavo Calvente y que cuida Roberto Pellegatta, un entrenador que en estos acontecimientos suele presentar más de un caballo. Aquí tiene al favorito Ever Daddy y a El Kódigo, dos ejemplares que ya han mostrado buenos antecedentes como fondistas.

El Kódigo ganó dos carreras de las 4 en que participó y viene de entrar en el quinto lugar a dos cuerpos de Happy Happy Day en 1m 57s 69/100 para los 2.000 metros de césped en San Isidro.

Los otros anotados son Beauty Sea -lo cuida Enrique Ferro y habrá que tenerlo en cuenta-, Valiosísimo, Atomic Trigger, Rammel, Look Portal y Lágrimas y Sonrisas.

A las 18.40 será la hora señalada de una carrera histórica que todos quieren ganar porque es un paso importantísimo para su legajo. Son 9 potrillos de 3 años que buscarán la gloria, el dinero y la fama.

El programa en Palermo comenzará a las 12.30 y finalizará a las 21.40 en la décimo novena carrera, una verdadera maratón de turf con muchísimo dinero en premios. Ever Daddy es el favorito en la teoría pero a las carreras hay que correrlas, según una vieja leyenda del turf argentino que todavía tiene mucha vigencia. (Télam)