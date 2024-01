El Vélez de Gustavo Quinteros se presenta ante Cerro de Uruguay en Montevideo

Vélez, con su nuevo entrenador Gustavo Quinteros, jugará mañana ante Cerro de Montevideo en la continuidad de la Serie Río de La Plata, una programación de pretemporada que se realiza en Uruguay y en la cual participan 21 equipos, entre locales y clubes de Argentina, Brasil, Chile y Perú.

El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio Monumental Luis Tróccoli, con televisación de Star +.

Quinteros ya asumió en Vélez, en lugar de Sebastián Méndez, y este será su primer cotejo de preparación con la mira en el debut en la Copa de la Liga Profesional.

El club de Liniers ya no cuenta con el zaguero Lautaro Gianetti (Udinese de Italia) y Gianlucca Prestianni (Benfica de Portugal) y por ahora se reforzó con zaguero Emanuel Mammana (ex River) y Matías Pellegrini (ex Estudiantes).

Cerro se salvó del descenso en el torneo uruguayo, solo superó en promedio a los tres que bajaron (City Torque, Plaza Colonia y La Luz) y cambió a su entrenador: Ignacio Pallas por Damián Santín.

La serie continuará el viernes, a las 21, con Cerro Largo ante Gimnasia y Esgrima La Plata; el sábado jugarán a las 17.45 Liverpool de Uruguay- Rosario Central; y a las 20, Nacional de Uruguay- Unión de Santa Fe.

Todos los partidos, en caso de culminar empatados, se definirán con remates desde el punto penal y la entrega de un simbólico trofeo. (Télam)