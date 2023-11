El wing de Los Pumas Mateo Carreras es nuevo jugador de Bayona de Francia

El wing del seleccionado argentino de rugby, Mateo Carreras, figura de Los Pumas que fueron cuartos en el reciente Mundial de Francia 2023, jugará en el Bayona en el Top 14 francés tras firmar hoy contrato por dos años.

Carreras, de 23 años y autor de tres tries en el Mundial, jugaba desde 2020 en el Newcastle, de la Premiership inglesa, donde sumó 37 partidos y 16 tries, según anunció oficialmente el club francés, señaló la agencia de noticias AFP.

Tras su salida del equipo inglés, Carreras se despidió con el siguiente mensaje: "Quiero agradecer a Newcastle y a los hinchas del club por darme la bienvenida al noreste de Inglaterra y hacer que mi estancia fuera tan agradable. Newcastle ha sido mi hogar durante tres años y realmente extrañaré el lugar y a la gente cuando me mude".

El tucumano, ex jugador de Los Tarcos de su provincia y Jaguares, mide 1,73 metros y suma 17 cotejos, seis de ellos en la Copa del Mundo.

En el Bayona Carreras jugará con el segunda línea argentino Mariano Galarza, ex Club Universitario de La Plata y Leinster, Worcester y Gloucester de Inglaterra.

(Télam)