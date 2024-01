Elche, de Beccacece, gana con gol de argentino en Segunda división

Elche, del técnico Sebastián Beccacece, consiguió hoy una nueva victoria en el certamen de segunda división del fútbol de España, al derrotar por 1-0 a Andorra FC, con gol del también argentino Nicolás Castro.

En partido correspondiente a la fecha 24 de LaLiga 2, el conjunto del rosarino Beccacece (exDT de Defensa y Justicia, Independiente y Racing Club) festejó con una conquista del centrocampista rafaelino Castro.

A los 36m. del segundo período, el exjugador de Newell’s apareció para conectar un pase de Sergio Carreira y así le dio la victoria a la entidad que tiene como principal accionista al empresario argentino Christian Bragarnik.

En Elche, que reúne 37 puntos y quedó a 8 de la línea del líder Leganés, actuaron –además de Castro- los también argentinos Matías Dituro (arquero, ex Douglas Haig de Pergamino) y Nicolás Fernández Mercau (marcador de punta, ex San Lorenzo).

En Andorra estuvo desde el comienzo el arquero mendocino Nicolás Ratti.

En otros resultados, Burgos superó por 2-1 a Albacete (jugó el ex Estudiantes de la Plata, Jonathan Silva); Eldense batió a Espanyol por 3-2 y Villarreal II igualó 1-1 con Huesca.

Principales ubicaciones: Leganés 45 puntos; Eibar 41; Sporting Gijón 39; Espanyol y Racing Ferrol 38; Oviedo, Levante y Elche 37. (Télam)