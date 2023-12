Elche, de Sebastián Beccacece, avanzó de ronda en la Copa del Rey

Elche, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece y con su compatriota Lautaro Blanco de titular, pasó a los 16 avos. de la Copa del Rey de España, luego de vencer, de visitante, a Linares Deportivo por 3 a 1.

En el estadio Municipal de Linarejo, en Jaén, los ilicitanos se impusieron a los locales, con tantos de los españoles Borja Garcés, Aleix Febas y Sergio León, mientras que Samuel Corral descontó para Linares Deportivo.

En el Elche, en el segundo tiempo ingresó el volante ex Newell’s, Nicolás Castro, mientras que el lateral ex San Lorenzo Nicolás Fernández Mercau estuvo en el banco de relevos.

Los gallegos de Racing de Ferrol, con el arquero argentino Gianfranco Gazzaniga, vencieron, de locales, a Leganés, dónde fue titular el volante argentino Julián Chicco, por 1 a 0.

Gazzaniga, de 30 años, es hermano de Paulo Gazzaniga, arquero de Girona, e hijo de Daniel Gazzaniga, que fuera guardameta de River Plate, Colón, Instituto y Deportivo Cuenca.

Celta, de Vigo, con los argentinos Agustín Marchesín y Franco Cervi de titulares, avanzó de ronda al vencer, de visitante al Sestao River, por 1 a 0.

El partido se disputó en el Campo Municipal de Las Llanas de la localidad de Sestao en plena Vizaya, en el corazón del País Vasco. Los dos tantos de los gallegos los marcó el delantero griego Anastasios Douvikas, mientras que el descuento fue de Unai Núñez en contra.

Mientras que el Arandina, equipo de la provincia de Burgos, de la quinta división, avanzó de ronda al vencer al Cádiz, donde los argentinos Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante no fueron ni al banco, por 2 a 1.

Otros resultados fueron: Cayón 0-Athletic de Bilbao 3, Melilla 1–Eibar 2; y Orihuela 2-Girona 5.

(Télam)