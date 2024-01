Emanuel Mammana acordó su incorporación a Vélez Sarsfield

El defensor Emanuel Mammana, ex River Plate, acordó hoy su incorporación a Vélez Sarsfield y se convirtió en el primer refuerzo del club de Liniers para la temporada 2024.

El zaguero, de 27 años, llega al "Fortín" en condición de libre, debido a que el club "millonario" no le renovó el contrato al finalizar su segundo ciclo en el equipo de Núñez al no ser considerado por el técnico Martín Demichelis.

De esta manera, el equipo dirigido por el flamante entrenador Gustavo Quinteros, que asumió el 2 de enero en reemplazo de Sebastián Méndez, se aseguró uno de los refuerzos prioritarios.

La defensa de Vélez había quedado debilitada a raíz de la salida de Lautaro Giannetti, quien jugará en el Udinese de Italia.

Además, el conjunto de Liniers espera cerrar las negociaciones con otro defensor, Joaquín Pombo, quien llegará proveniente de Arsenal, que en la pasada temporada perdió la categoría y descendió a la Primera Nacional.

Mammana surgió de las divisiones juveniles de River y su debut oficial en Primera se produjo el 11 de enero de 2014 ante Estudiantes de La Plata en Mar del Plata.

Después jugó en el Olympique de Lyon, de Francia, en la temporada 2016/2017 y se desempeñó entre 2017/2020 en Zenit de San Petersburgo.

En 2020/2021 jugó en el club Sochi, también de Rusia, y en 2022/2023 volvió al club "Millonario".

En la segunda temporada en River, el jugador tuvo menos continuidad que en 2022 ya que en el 2023 sólo disputó 12 partidos entre la Liga Profesional de fútbol y la Copa Libertadores de América. (Télam)