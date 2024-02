Empate sin goles entre Defensores de Belgrano y Temperley por la Primera Nacional

Defensores de Belgrano, líder de la Zona B, y Temperley empataron esta noche sin goles en el estadio Juan Pasquale de Núñez, en el inicio de la cuarta jornada de la Primera Nacional.

El "Gasolero" fue algo superior durante el bloque inicial, en tanto que el "Dragón" emparejó el trámite en el complemento, pero ninguno hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos en una noche de imprecisiones y pocas oportunidades de gol.

El primer tiempo se presentó parejo, cortado y sin un dominador claro en Núñez, donde ambos conjuntos se cuidaron más de lo que intentaron generar en ataque.

El local esbozó acercamientos desde la pelota parada: a los 30 minutos, un centro desde la izquierda terminó en un cabezazo del zaguero Facundo Laumann que pasó cerca del ángulo defendido por arquero Juan Francisco Rago.

Sin embargo, el "Gasolero" se animó durante el cuarto de hora final y casi convierte mediante un disparo del volante Hernán Da Campo que contuvo Ignacio Pietrobono.

Los dirigidos por Pablo Frontini se mostraron más precisos y atacaron sobre la banda izquierda, con llegadas del volante Marcos Arturia y del atacante Lucas Baldunciel.

A los 41 minutos, el delantero Luis López habilitó a Arturia, quien definió de primera y a colocar, pero la pelota salió cerca del ángulo izquierdo de Pietrobono.

Dos minutos después, el "Animal" cabeceó un centro del lateral Lucas Angelini que también se fue cerca, lo que confirmó a Temperley como el equipo más cercano al gol durante la primera mitad.

En el inicio del complemento, el "Gasolero" mantuvo su leve superioridad, en tanto que el "Dragón" intentó responder por la misma vía: centros desde la pelota parada.

Sin embargo, a los 7 minutos, el lateral Sergio Sánchez lanzó un centro a media altura desde la izquierda que alcanzó a conectar el delantero Ángel Sayago, por lo que "Pancho" Rago tuvo que volar para evitar la apertura del marcador.

A partir de ahí, el local tomó el protagonismo en el estadio Juan Pasquale para buscar la cuarta victoria al hilo, y Sayago la tuvo tras conectar un centro atrás del volante Patricio Moyano, pero el defensor Rodrigo Mazur alcanzó a desviar cerca de la línea.

Para contrarrestar ese dominio, Frontini mandó a la cancha al volante Brian Sánchez y al atacante Julián Mavilla, en tanto que Mayor respondió con los ingresos del defensor Santiago Pérez y del delantero Gonzalo Aquilino.

A los 30 minutos, "Defe" tuvo una clara después de varios minutos, cuando el atacante Ezequiel Aguirre sacó un fuerte remate que se fue apenas arriba del arco de Rago.

El tramo final volvió a caer en una laguna que ningún conjunto hizo demasiado por romper, lo que derivó en una igualdad que dejó conforme tanto a los porteños como a los de zona sur.

De esta manera, el "Dragón" no pudo mantener el puntaje ideal en la Zona B, aunque insiste en su buen comienzo y conserva tanto el invicto como la punta, con 10 unidades.

En la próxima jornada, visitará a Brown en Adrogué, mientras que Temperley, que acumula 5 puntos, recibirá a Chaco For Ever, pero antes tendrá el duelo por los 32avos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Sarmiento de Junín, el martes a las 17.10, en el estadio Ciudad de Caseros.

– Síntesis –

Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Juan De Tomasso, Facundo Laumann, Agustín Massaccesi, y Sergio Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Agustín Benítez, Brian Gómez y Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Ángel Sayago. DT: Carlos Mayor.

Temperley: Juan Rago; Rodrigo Mazur, Jorge Scolari, Agustín Sosa y Lucas Angelini; Leandro Lucero, Hernán Da Campo y Marcos Arturia; Juan Gabriel Frías, Luis López y Lucas Baldunciel. DT: Pablo Frontini.

Amonestados: Benítez, De Tomasso, Massaccesi y Pérez (DB); Kruger e Ibáñez (T).

Cambios en el segundo tiempo: 24m. Brian Sánchez por Hernán Da Campo y Julián Mavilla por Lucas Baldunciel (T); 28m. Santiago Pérez Por Juan De Tomasso y Gonzalo Aquilino por Ángel Sayago (DB); 32m. Facundo Krüger por Luis López y Juan Imbert por Marcos Arturia (T); 34m. Mauro Bogado por Agustín Benítez (DB); 38m. Antú Hernández por Patricio Moyano y Nicolás Borsotti por Brian Gómez (DB); 39m. Emanuel Ibáñez por Juan Gabriel Frías (T).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Defensores de Belgrano. (Télam)