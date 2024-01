En Boca, el DT piensa en cambios ante Sarmiento y Lautaro Blanco se hizo la revisión médica

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, piensa en tres variantes con respecto al equipo que viene de igualar 0 a 0 con Platense el sábado pasado, para jugar el próximo jueves ante Sarmiento de Junín por la segunda fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.

En cuanto a las incorporaciones, el defensor Lautaro Blanco se realizó hoy la revisión médica y de estar todo bien firmará su contrato como el tercer refuerzo "xeneize" en este semestre.

El técnico boquense, más allá que todavía no dio ningún indicio y el plantel volvió a realizar por segundo día seguido ejercicios regenerativos, piensa en realizar variantes después de la floja actuación ante el "calamar".

El sector que más preocupado dejó a Martínez fue la mitad de la cancha, en donde el equipo -especialmente en la primera etapa- nunca encontró la pelota y fue superado por el mediocampo de su adversario.

Según le dijeron allegados al cuerpo técnico boquense a Télam, existe la posibilidad de que el volante Kevin Zenon -uno de los refuerzos de esta temporada- juegue desde el inicio en lugar de Juan Ramírez.

Esa variante la realizo Martínez a los 11 del segundo tiempo ante Platense y el ingreso del ex Unión de Santa Fe le dio otra intensidad y juego a la ofensiva "xeneize", a tal punto que se convirtió en la figura de su equipo.

El otro cambio podría ser la vuelta a la titularidad de Edinson Cavani, quien el sábado ingresó por Miguel Merentiel, y se verá si entra por su compatriota o el que salga será el juvenil Luca Langoni. La tercera modificación sería la de Jabes Saralegui como cuarto volante en lugar de Ezequiel Bullaude.

Mañana habrá un ejercicio táctico en donde el entrenador va a parar un posible once para jugar en Junín ante los dirigidos por el "Huevo" Sergio Rondina.

En tanto, esta mañana el futbolista Lautaro Blanco, quien llega desde Elche de España, se realizó la revisión médica en un laboratorio del barrio de Barracas.

El lateral izquierdo de 24 años, si sale todo bien, estará en condiciones de ponerle la firma a su contrato por 4 años con el conjunto de la Ribera para luego empezar a entrenarse a la par de sus nuevos compañeros.

Boca le compra al equipo español la mitad del pase del futbolista formado en Rosario Central y como parte de la negociación hay un acuerdo para que Aaron Molinas sea transferido, también por el 50% de su ficha, a Defensa y Justicia.

Hasta que cierre el libro de pases, el próximo 2 de febrero, Boca tratará de incorporar otro jugador que juegue de creativo o volante ofensivo.

Para el partido del jueves a las 19 en el Nuevo Gasómetro -la Bombonera sigue en reparación su césped luego de las elecciones para presidente de la institución que se realizaron el 17 de diciembre último- los socios de Boca tendrán que confirmar su asistencia al sitio Soysocio.bocajuniors.com.ar, desde hoy y hasta el miércoles. Solo podrán hacerlo aquellos que tengan el 85 por ciento de asistencia de local en la temporada 2023. (Télam)