En el clásico Ayacucho se cruzan The Cyclone y Best Galano en un duelo esperado

The Cyclone, con la monta del jinete Adrián Giannetti, es firme candidato para ganar mañana el Clásico Ayacucho, una prueba de 2.500 metros de arena con un premio de 3.630.000 pesos, que se disputará en el décimo turno del programa en el hipódromo de Palermo.

El pupilo de Carlos Daniel Etchechoury pertenece al stud Las Monjitas y cuenta con una campaña de 3 victorias oficiales sobre 8 carreras. Es hijo de In The Dark y viene de entrar segundo a 2 cuerpos de Best Galano, quien mañana le dará revancha porque estará en la línea de largada.

El pasado 26 de noviembre Best Galano corrió los 2.500 metros en un registro de 2m 39s 11/100. En ese tiempo venció a The Cyclone y ahora intentará repetir ese episodio.

Best Galano tiene un récord de 4 victorias oficiales sobre 13 competencias y acaba de participar en el Gran Premio Carlos Pellegrini en donde la carrera le quedó un tanto grande. Entró en el décimo tercer puesto y muy lejos del ganador, El Encinal. Fue una experiencia fallida.

Mañana The Cyclone y Best Galano pueden llegar a dar un gran espectáculo en una carrera que se presenta pareja y muy atractiva.

Los otros caballos anotados son Billión -cuidado porque este es capaz de dar una gran sorpresa-, As del Tango, Demonio Risk, Super Coctail, Gadzooks, Don Champagne y Barolito.

El Clásico Ayacucho sobre 2.500 metros se largará a las 17.30 y es una carrera interesante para seguir su desarrollo.

La reunión en el Argentino de Palermo comenzará a las 13 y habrá otro atractivo en la reunión hípica de mañana: el Clásico Jorge Ricardo sobre 1.200 metros de arena, con un premio de 2.220.000 pesos, que se correrá a las 18.30.

Son 7 caballos en las gateras y se destaca Despacito, un hijo de Sabayón que será corrido por el jockey William Pereyra.

Los otros 6 anotados son Tex For Sale, Acteón, Mandoneando, Secreto Boy, Atrevido Electric y Peso Argentino.

En total habrá 17 carreras en Palermo, un viernes a todo turf y con el Clásico Ayacucho como prueba especial del nutrido programa. Ideal para tentar a la suerte en busca de salvar la mesa y los brindis de fin de año. (Télam)