En la escudería Mercedes se ilusionan con el modelo W15 para el 2024

El jefe de la escudería Mercedes, el austriaco Toto Wolff, confirmó que "son muy positivos" los pronósticos surgidos de las pruebas del simulador con el modelo W15 que utilizará el equipo alemán en la temporada de la Fórmula 1 2024 a iniciarse el 2 de marzo en Bahrein.

"En las pruebas, nuestro piloto del simulador Anthony Davidson dijo que 'el W 15 parece un coche por primera vez en dos años'", afirmó Wolff al diario The Daily Telegraph, aunque advirtió también que "obviamente, me encantaría que esto se confirmara en la pista, pero hemos visto en los dos últimos años que no siempre ha sido así".

En 2023, Mercedes continuó con su fallido concepto de diseño de 2022 (el W 14), lo cual le impidió acortar distancias con la dominante escudería Red Bull, si bien logró vencer a Ferrari para terminar en un lejano segundo puesto en el Campeonato de Constructores.

Según trascendió, bajo la dirección técnica del ingeniero James Allison, que regresó al cargo tras sustituir a Mike Elliot, Mercedes está preparando un coche "muy diferente" para 2024, bautizado como W15.

"Siempre hay que creer que es posible", dijo el jefe Wolff al referirse al futuro de Mercedes y subrayó: "No podemos empezar la temporada con una actitud de pensar que esto no va a ser posible".

"El año pasado vimos con McLaren el enorme paso que dieron con una sola mejora. Hemos firmado un acuerdo de dos años con Lewis Hamilton y le debemos a él y a George Russell toda nuestra atención en 2024 y 2025. Creo que es posible", destacó el dirigente.

Los pilotos británicos Lewis Hamilton y George Russell continuarán a bordo de los coches de Mercedes por los próximos dos años tras la renovación de sus contratos. (Télam)