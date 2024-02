"En LaLiga los árbitros juegan condicionados", afirmó Xavi, DT del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, criticó este viernes que desde Real Madrid TV, el canal oficial del club merengue, se "condicione" fecha tras fecha a los árbitros ya que eso "adultera la competición".

"Semana a semana vemos cómo se condiciona a los árbitros. Lo ve un ciego. Y no somos tontos, estoy de acuerdo en lo que dijo el 'Cholo' (Diego) Simeone que no somos tontos porque lo vemos y lo ve todo el mundo", dijo Xavi en rueda de prensa al apuntar a los videos del canal de TV del Real Madrid sobre los arbitrajes que, supuestamente, perjudican al club merengue, según la agencia de noticias AFP.

"No soy el presidente de la RFEF ni de LaLiga. Pero me sorprende que admitamos eso, como deportista. Y me sorprende una barbaridad. Adultera la competición por completo", añadió el DT, que ya anunció que dejará de ser el DT del club catalán a finales de esta temporada.

Xavi coincidió con las críticas vertidas por el presidente culé Joan Laporta sobre el Real Madrid y expresó: "No me gusta que desde Real Madrid TV presionen a los árbitros. Los árbitros van condicionados. Comparto totalmente las palabras del presidente Laporta. Es una realidad y no podemos engañar al hincha barcelonista; es así". (Télam)