En el circuito “Mario Pereyra” de la cuenca Moto Club en la zona de Río Turbio, dará inicio el torneo Binacional de Motocross con el mismo fervor que tuvo el año anterior, cumpliendo con la totalidad de sus fechas.

Para este año se contempla un costo relativamente menor para tomar parte de cada carrera, dado que con 180 pesos se incluye el cronometraje, la inscripción y la cobertura médica, lo que abarata un poco los costos de cada puesta en escena por parte de piloto y equipo.

La continuidad del mismo tendrá lugar en Tres Lagos el 23 de noviembre quien esta trabajando arduamente en su trazado que será toda una novedad dado que es desconocido, mientras que la tercera se realizará en territorio chileno en Puerto Natales el 31 de enero de 2026, inaugurando el año motoquero.

Luego Calafate en febrero, San Julián en abril y cerraría Río Gallegos en mayo aunque aún falta definir las charas que se mantienen con Punta Arenas, para fijar una fecha a su posible participación en el torneo como sucedió en años anteriores por lo que no está todo dicho aún.

Enduro y Motocross en San Julián

Se disputa este fin de semana una fecha de enduro y otra de motocross en Puerto San Julián con amplia presencia de pilotos en todas las categorías, en un dibujo de 10/112 kilómetros que se denomina “Las Bombas” , y que cuenta con media dificultad.

En primera instancia corren hoy sábado la prueba de enduro con especialidades de la E1 a la E5, mientras que le domingo lo harán en motocross las Mx1 a la Mx4 y los ATV en libres y hasta 300 c.c..