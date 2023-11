En River, Demichelis evalúa darle descanso a los convocados por la fecha FIFA

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, evalúa darle descanso de titularidad a los convocados en la fecha FIFA que sumaron minutos y viajes con sus selecciones, de cara al partido frente a Instituto el domingo en la cancha de Independiente, en el cierre de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El único futbolista en condiciones de jugar el domingo es Franco Armani, quien no tuvo participación en los partidos por las eliminatorias aunque todos recién se sumarán mañana a los entrenamientos en el River Camp de Ezeiza.

Por su parte, Nicolás De la Cruz, quien fue titular en los dos partidos de Uruguay -con 90 minutos frente a la Argentina y 72 minutos anoche contra Bolivia- a lo sumo irá al banco de suplentes porque además viene de una lesión muscular.

El chileno Paulo Díaz, con 78 y 90 minutos para Chile; y el venezolano Salomón Rondón con 90 y 84 minutos, que también fueron titulares en los dos partidos de eliminatorias, podrían correr con la misma suerte que el volante uruguayo.

En tanto, Pablo Solari y Santiago Simón, quienes viajaron a Japón con el seleccionado Sub 23, jugaron los 90 minutos en el primer partido, mientras que en el segundo contra el combinado nipón sólo sumó 31 minutos el delantero, ya que el lateral volante no tuvo participación.

Además de las dudas de los jugadores mencionados, el DT millonario no contará con Enzo Pérez, quien debe cumplir una fecha de suspensión por la expulsión ante Rosario Central; ni con Gonzalo "Pity" Martínez, quien padece una distensión muscular en el sóleo.

Así, Demichelis tiene hasta el sábado para definir el equipo, que tendrá cambios en relación al que viene de perder dos partidos seguidos con Huracán como local y ante Central en Rosario, lo que le impidió asegurarse la clasificación.

Entre esos dos partidos, el único cambio fue entre Rodrigo Aliendro y De la Cruz. Ahora el entrenador debe seguir de cerca a jugadores como Miguel Borja, Matías Kranevitter, Andrés Herrera, Ramiro Funes Mori o Agustín Palavecino entre otros.

Con este panorama, el equipo se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, en donde trabajará toda la semana hasta concentrar el sábado en un hotel de Puerto Madero, ya que hay recitales de música programados en el estadio Más Monumental.

Por esa razón, el equipo "millonario" jugará de local en la cancha de Independiente y no volverá a presentarse en su estadio hasta el año que viene, porque lo que resta por jugar tendrá escenarios neutrales en el interior del país.

En este sentido, unos 45 mil socios abonados de River culminaron su reserva de lugares con vinculación a los sitios que tienen asignados en el Más Monumental y agotaron la habilitación para el partido en el Libertadores de América, el domingo a las 18.

Lo cierto es que el domingo, el equipo de Demichelis debe al menos empatar para asegurarse el pase a cuartos de final de la Copa de la Liga. Y ganar si quiere clasificar como primero para enfrentar al cuarto de la Zona B. (Télam)