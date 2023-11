En River, Demichelis tiene dos semanas para reencontrar el equipo

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, tiene un par de semanas por delante, con dos amistosos y entrenamientos para reencontrar al equipo de cara a la recta final del año, en donde aún no aseguró la clasificación a la ronda final de la Copa de la Liga.

A falta de la última fecha -ante Instituto de Córdoba- a jugarse en la cancha de Independiente el 25 o 26 de noviembre, River necesita volver a tener el funcionamiento que perdió en los últimos dos partidos, en las derrotas ante Huracán y Rosario Central, y que le impidieron asegurarse la clasificación en la Copa de la Liga.

Si bien mantiene la punta y puede clasificar aún perdiendo, el objetivo de llegar a diciembre como el mejor equipo del torneo apuntando a la final del Trofeo de Campeones, le viene resultando esquivo por los malos resultados.

Por esa razón, el DT intentará en estas dos semanas trabajar desde lo futbolístico para que el equipo llegue a los posibles “mano a mano” del mes de diciembre con un juego sólido. Para eso enfrentará a Colo Colo el miércoles en Chile y a Independiente Rivadavia el viernes en Mendoza.

Si bien de la gira no van a participar los afectados a las eliminatorias sudamericanas como Franco Armani, Paulo Díaz, Salomón Rondón y Nicolás De la Cruz; y del seleccionado Sub 21, Pablo Solari y Santiago Simón, será una buena oportunidad para probar alternativas en todas las líneas.

Esos jugadores, habituales titulares y base del equipo, volverán entre el miércoles y el jueves de la semana que viene al trabajo con el equipo y serán evaluados por el DT según el desgaste físico y los viajes, para decidir si juegan a ante Instituto.

Con este panorama, el equipo se entrenó esta mañana en el River Camp de Ezeiza luego del descanso del domingo, tras la derrota del sábado pasado contra Rosario Central (3-1) en Rosario, y mañana viajarán a la ciudad chilena de Concepción para jugar el miércoles desde las 20 el amistoso internacional contra el "cacique".

Luego volarán desde Santiago de Chile a la capital mendocina, el jueves por la tarde, para disputar el viernes por la noche en el estadio Malvinas Argentinas contra Independiente Rivadavia, que festejará su ascenso a Primera División con un partido amistoso ante el equipo de Demichelis.

En ambos partidos, el equipo "millonario" rotará a sus jugadores pero se espera que sumen minutos nombres como Gonzalo "Pity" Martínez, Matías Kranevitter, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Matías Suárez, quienes no tienen continuidad.

Además de los dos partidos mencionados, el entrenador realizará prácticas de fútbol a puertas cerradas antes del partido contra Instituto, que tendrá la baja por expulsión de Enzo Pérez y las dudas vinculadas a cómo regresen los seleccionados.

La apuesta de Demichelis es jugar los tres partidos de los mano a mano de los play off de la Copa de la Liga para llegar con mucho ritmo de competencia a la final del Trofeo de Campeones, a jugarse posiblemente el 22 de diciembre.

El plan de cara al 2024 de la dirigencia de River y del propio Demichelis es fortalecer el proyecto con la posibilidad de un tricampeonato local que le permita planificar el recambio del plantel sin costos ante la gente, y con la ilusión de la Copa Libertadores 2024. (Télam)