En San Lorenzo, Insúa pide "tiempo y trabajo para volver a ser competitivos"

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, dijo hoy que su equipo necesita "más entrenamientos y eso significa tiempo, y después son los partidos que jugás los que te dan la competitividad".

Insúa habló esta mañana con la prensa en la ciudad deportiva del club, en donde el plantel del "Ciclón" entrenará por la tarde antes de viajar a Córdoba, para enfrentar mañana desde las 19.15 a Belgrano por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El DT de San Lorenzo indicó que para visitar al "Pirata" está en duda el atacante Nahuel Barrios, quien se retiró con un golpe en la derrota por 2-0 ante Lanús el sábado pasado en el Bajo Flores. Si el "Perrito" no llega, jugaría Tobías Medina.

"Contra Lanús nos quedamos sin resto físico en los últimos 15 o 20 minutos, y eso se paga ante un equipo con más dinámica y que está competitivo", dijo Insúa en referencia al "Granate".

En cuanto al mercado de pases de San Lorenzo, el "Gallego" Insúa consideró que "nos falta aún un delantero para ser más competitivos, aunque nos da tranquilidad saber que (Adam) Bareiro se queda y que va a jugar. Pero estoy tranquilo porque se hicieron las incorporaciones que la realidad del club posibilita".

Cuando le preguntaron si le pedía paciencia al hincha, Insúa dijo que "nunca hablo de paciencia ni de proyecto: un psicólogo amigo mío me dijo que son dos palabras que generan urticaria, por eso me gusta más hablar de serenidad".

En cuanto a Bareiro, el club de Boedo informó en las últimas horas que el delantero paraguayo firmó la actualización de su contrato en presencia del presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, y el secretario Pablo García Lago.

San Lorenzo saldó la totalidad de la deuda que mantenía con el futbolista y su vínculo con el "Ciclón" se extenderá hasta diciembre de 2025. (Télam)