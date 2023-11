En Uruguay todavía dura la felicidad tras la victoria contra la Argentina

Ronald Araújo y Darwin Núñez, los artífices de los goles de Uruguay contra la Argentina, expresaron hoy su alegría por la reciente victoria ante los campeones del mundo, pero advirtieron que no deben "subestimar" a Bolivia, su próximo rival en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Es una felicidad tremenda. Realizamos un gran partido frente al campeón del mundo y como visitantes. Estamos muy contentos de llevarnos los tres puntos", expresó Araújo, quien abrió el marcador el pasado jueves en La Bombonera.

Por su parte, el delantero Darwin Núñez, encargado de sellar el 2-0, manifestó: "Vencimos al campeón del mundo, que venía en racha y sin recibir goles. Jugamos muy bien y estamos muy felices".

Después de vencer consecutivamente a Brasil y la Argentina, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a Bolivia en Montevideo con el objetivo de mantenerse en la senda victoriosa.

"Estamos en un buen momento, venimos de ganarle a Brasil y la Argentina, pero no debemos subestimar a Bolivia", advirtió el defensor del Barcelona, de España, en la conferencia de prensa que brindó este mediodía junto al delantero del Liverpool.

"Vamos a tener que correr más que contra Argentina", agregó Núñez, uno de los artilleros del equipo y del torneo clasificatorio con tres tantos, al igual que Nicolás De La Cruz.

Con apenas siete partidos en el cargo, Bielsa parece estar imponiendo su estilo en el equipo uruguayo y sus dirigidos confirman esta teoría.

"Me sorprendió la intensidad de Bielsa. Trabajamos mucho cuando estamos en nuestros clubes, ya que analizan nuestros partidos y luego nos comunicamos por Zoom. Esto es importante porque cuando venimos, no hay mucho tiempo y ya venimos con una idea", comentó Araujo en conferencia de prensa.

Núñez, por su parte, admitió que todavía le cuesta adaptarse a la exigencia de Bielsa por la presión alta.

"Marcelo es un entrenador que tiene las cosas muy claras. Nos pide una presión fuerte desde atrás hacia adelante, y a mí me pide que presione a los centrales. Es una exigencia grande para los delanteros, pero me estoy adaptando a lo que pide", señaló el goleador.

Uruguay se entrenó este domingo en el Complejo Celeste de cara al partido del próximo martes a las 20:30 en el estadio Centenario de Montevideo, correspondiente a la sexta y última fecha del 2023 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. (Télam)