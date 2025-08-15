Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas dejó de existir en Río Gallegos el vecino Enerico Alonso a la edad de 93 años, reconocido amante del juego de paleta y fanático del Atlético Boxing Club del que fue socio vitalicio.

De su actividad comercial con aquel recordado comercio Cárdenas y Alonso en la actual avenida Kirchner solo lo recuerdan los que lo vivieron pero luego su paso por la cancha de paleta, su trabajo incluso como portero en el edificio de la Avenida San Martín y su don de afabilidad y buena predisposición, hicieron de los boxinguistas un recuerdo fenomenal de su vida.

Vinculado desde joven a la actividad, demostró siempre la buena voluntad para ayudar, colaborar y estar presente en todas las actividades del club, siendo muy respetado y querido por muchos amantes de la paleta que tuvieron la suerte de compartir con el protagonista en una práctica deportiva, sumado a su vida unida a la institución, desde el veterano edificio del centro, hasta el actual complejo albiverde.

Alonso fue siempre un amigo mas como lo siguen considerando los amantes del club, aquellos que durante muchos años vivieron tres entres de los fines de semana en la confitería que se transformó en un restaurante privado pero que antes y por muchos años, fue el entro d reunión de tantos galleguenses los domingos por la tarde.

Enerico Alonso deja su recuerdo incluso en su nieto Gonzalo que practica karate en el club desde hace unos 15 años, y a su familia apegada al club desde siempre, algo clásico de muchos galleguenses que han marcado su paso por la historia fresca y nueva de la ciudad, un habitante mas que tenía últimamente problemas de salud pero que lo sobrellevaba de la mejor manera pero no alcanzó, y se fue dejando un recuerdo imborrable en muchos de sus amigos del Atlético Boxing Club.