"Entiendo el enfado de Almería, pero el árbitro creo que ha acertado", dijo Ancelotti

El DT de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, avaló hoy las decisiones del árbitro Francisco Hernández Maeso en el triunfo agónico ante Almería, por 3 a 2, a pesar de las polémicas jugadas que se convirtieron en tendencia en medios y redes sociales.

"Entiendo el enfado de Almería, pero he visto las jugadas y creo que el árbitro toma las decisiones correctas, no el VAR. El VAR avisa y el árbitro decide. Y creo que ha acertado", señaló Ancelotti en conferencia de prensa.

Almería, que ganaba por dos goles, se sintió perjudicado por el arbitraje en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid porque tuvo el tercero, pero el gol fue anulado por una falta sobre el inglés Jude Bellingham (autor del 1-2 mediante un convertido penal) en el inicio de la jugada.

Además, el brasileño Vinicius Jr. marcó el 2-2 con la mano, pero a pesar de la revisión del VAR el tanto fue convalidado.

"Cada uno tiene su opinión. Entiendo sus quejas, pero esas tres decisiones son correctas. Estoy preparado para lo que se pueda hablar, no hay problema", señaló Ancelotti.

El entrenador italiano también ensayó una autocrítica: "Me equivoqué el la alineación. Ya en el minuto 30 pensaba en los cambios. Valoré mal el entrenamiento de ayer. Era un equipo cansado. Todos quieren jugar y te dicen que están bien. Luego, nosotros tenemos que evaluar y está claro que no lo hicimos bien. La primera parte es para olvidarla, no hay nada que rescatar".

Real Madrid, que venía de ser eliminado en Copa del Rey por Atlético Madrid, lidera la liga española con 51 puntos, al cabo de 21 fechas. (Télam)