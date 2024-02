Enzo Pérez y Carrillo están en duda para el clásico ante Gimnasia

El volante Enzo Pérez y el delantero Guido Carrillo son dudas en Estudiantes de cara al clásico platense ante Gimnasia del próximo domingo, por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga.

Carrillo tuvo una lesión muscular en la primera fecha y lleva 24 días de recuperación. El entrenador Eduardo Domínguez anticipó tras el triunfo con Newell’s que "si tiene una buena semana de trabajo será tenido en cuenta", en principio para ir al banco.

Por su parte, el mendocino Pérez no jugó el lunes pasado por una molestia en la rodilla derecha, aunque los estudios arrojaron que no hay lesión y se decidió preservarlo.

El ex River Plate trabajó hoy en forma liviana, pero su presencia no correría peligro en el equipo titular.

Domínguez tendrá tres entrenamientos para terminar de delinear al equipo que jugará el clásico y en principio no efectuaría grandes modificaciones, aunque siempre puede sorprender.

Luego de la primera práctica, un posible equipo sería con: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eric Meza; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez o Fernando Zuqui, José Sosa y Javier Altamirano; Mauro Méndez y Javier Correa.

Los entrenamientos del jueves y viernes serán matutinos y el sábado será a la tarde, con posterior concentración en el predio de City Bell. (Télam)