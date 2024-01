"Es una felicidad para mí y la familia porque de chiquito soy de Racing", afirmó Urzi

El extremo Agustín Urzi expresó hoy su felicidad por la llegada a Racing, el club de sus amores, en la jornada donde se realizó la revisión médica junto con el delantero Matías Bergara, el segundo próximo refuerzo para la institución de Avellaneda.

"Es una felicidad para mí y la familia porque de chiquito soy de Racing, el club que me inculcó mi viejo", manifestó Urzi en rueda de prensa luego de la revisión médica, previa a la firma del contrato que lo ligará con Racing.

Urzi, quien se inició en Banfield, llega proveniente de Fútbol Club Juárez de México y se incorporará a préstamo en Racing, por una temporada, con opción de compra.

"En México no tuve los minutos que hubiera querido y cuando me llamaron de Racing no lo dudé. Falta la firma del contrato, pero por suerte salió todo bien. Lo que me hace falta es jugar al fútbol. Necesito afianzarme en un equipo, ganar minutos y competir", señaló Urzi.

Bergara también habló con la prensa luego de los exámenes médicos: "La gente se va a encontrar con un jugador que tiene muchas ganas de triunfar, que tiene mucha hambre de jugar en un club grande".

Racing pagará 400 mil dólares por la mitad del pase del futbolista que jugará para Nueva Chicago hasta junio de este año. La Academia tendrá una opción de compra de un 30% más por el mismo valor.

Racing fue uno de los clubes que más actividad tuvieron en el alta del mercado de pases con las incorporaciones de Facundo Cambeses, Germán Conti, Agustín García Basso, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Adrián Martínez, Maximiliano Salas y Santiago Solari. (Télam)