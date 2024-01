"Es una oportunidad única para mí jugar en Newell's", afirmó el volante Franco Díaz

El volante Franco Díaz, primer refuerzo de Newell's Old Boys, consideró hoy como "una gran oportunidad" su incorporación al club rosarino.

"Es una oportunidad única para mí jugar en Newell's. Vamos a tratar de ganar lo más posible. Sabía la importancia de Newell’s y la cantidad de grandes jugadores que pasaron en la historia", señaló Díaz en rueda de prensa.

Díaz, de 23 años, surgió en Temperley, con pasos por Vélez (dueño de su pase) y Platense. La "Lepra" hizo uso de un préstamo por un año, con cargo, y una opción valuada en 700 mil dólares por la mitad de su pase.

A su vez, Díaz manifestó su deseo de compartir plantel con el ex volante del seleccionado argentino Éver Banega.

"Sería algo lindo. Él es un jugador de mucha jerarquía. Con el que mas hablé antes de venir fue con (Ramiro) Macagno. Me dijo que es un club muy lindo para estar", sostuvo.

Newell's disputó hoy un amistoso a puertas cerradas ante Vélez, con triunfo por 1 a 0, con gol de tiro libre de Hernán Cabrera en el predio de Peñarol de Uruguay.

Por otra parte, el club rosarino confirmó que el volante Marcelo Esponda y el delantero Román Cerutti jugarán en Aldosivi y Agropecuario, respectivamente, durante 2024, con el objetivo de sumar minutos y ganar experiencia. (Télam)