Durante la semana se hizo relación a la participación del Atlético Boxing Club y de Bancruz en el Torneo regional, siendo los mas veteranos en el tema, pero Escorpión y Esperanza también jugaron el mismo torneo en 2024.

A los efectos de aclarar el tema, en el Torneo regional Amateur de 2024 estuvieron precisamente ambas instituciones midiéndose con Boxing y con Bancruz, con una interesante trayectoria de Escorpión que arrancó el 13 de octubre ganándole a Bancruz por 3 a 1 y empataría el encuentro siguiente con Boxing Club.

En el tercer encuentro le ganaría al Deportivo Esperanza precisamente el 27 de octubre por 5 a 0 y repetiría el triunfo frente a los bancarios el 3 de noviembre por 2 a 1 , para empatar con Boxing Club el 10 de noviembre y terminar su participación ganándole a Esperanza por 6 a 1.

Con los resultados finales el clasificador mostró al Atlético Boxing Club pasando a la ronda siguiente al igual que Escorpión quien le ganó a Camioneros de Río Grande por 2 a 1 y por 3 a 2, pero los albiverdes con cinco goles a Los Troncos y con un 4 a 2 final sumaron 9 goles a favor y quedaron primeros pasando a la etapa siguiente.

Por su parte el Deportivo Esperanza perdió mucho en ese Regional, con resultados abultados en contra con 8 a 0 frente a Boxing el 13 de octubre, 4 a 2 frente a Bancruz, 5 a 0 frente a Escorpión en la fecha siguiente, 3 a 0 frente al Boxing, otra vez 5 a 0 rentre a los de Bancruz y finalmente 6 a 1 frente a Escorpión por lo que no pudo ganar un solo encuentro.

Esperan poder mejorar este año por lo que ya por lo menos cuentan con un empate como dueños de casa, por lo que ya mejoraron un poco del resultado anterior de 2024.

Por su parte Unión Petroleros Privados (UPP) debuta este año en el Torneo Regional Amateur, por lo que se espera poder hacer una evaluación sobre el final de la primera fase.