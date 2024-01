"Esta noche levantemos la copa bien alto": el emotivo spot de la AFA para el cierre de año

La AFA publicó hoy un emotivo spot de fin de año, bajo el título "Esta noche levantemos la copa bien alto", con frases e imágenes que hacen referencias directas a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, de la mano del crack rosarino Lionel Messi.

El video publicado en las redes sociales de la AFA inicia con una voz en off que lee un texto alusivo a las tareas cotidianas del año, a los sueños e ilusiones, a la resiliencia, a la amistad, los amores y la familia.

Cada frase va acompañada de una fotografía puntual, referida al plantel y cuerpo técnico del seleccionado argentino campeón del mundo.

"Este domingo, levanten todos la copa. Levanten la copa los que se le pasó el año volando, los que se mataron estudiando, los que se recibieron con honores y los que salvaron el año sobre el final. Levanten la copa los que extrañan a los que se fueron, los que no pueden sostener las lágrimas. A los que todo se les pone cuesta arriba, y a los que a todo le encuentran la salida", comienza el video.

"Levanten la copa los que la vieron negra, los que dejaron atrás a los fantasmas, los que no le tienen miedo a nada. Los que salieron a flote, porque nunca se dieron por vencidos. Levanten la copa los que se enamoraron, los que se dieron el beso más esperado. Los que formaron una familia nueva. Y los que la alzaron en brazos, por primera vez en su vida", prosigue el relato.

"Levanten la copa los que cumplieron sus promesas", señala el video con la imagen del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en su visita a la Difunta Correa de la provincia de San Juan.

"Los justicieros, los que tienen amigos de verdad. Los que te sacan de paseo, y nunca te dejan de alentar. Levanten la copa los que volvieron a casa, y los miles que se juntaron afuera. Levanten la copa los dormilones, los que madrugan, los que paran en la esquina y los que no paran con el celular. Los del asado de los viernes, y los de los picados de los sábados", agrega.

"Levanten la copa los que siempre se preocupan por los demás. Los que te aconsejan, los que están ahí: en las buenas y en las malas. Los que tuvieron la oportunidad de su vida, y no la dejaron pasar", concluye el spot.

Por último, deja la foto de Messi levantando la Copa América 2021, en una clara referencia al primer gran objetivo del seleccionado en el próximo año: "Argentinos: levantemos la copa bien en alto, que este 2024 vamos por otra más. Feliz año". (Télam)