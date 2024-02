"Estamos acostumbrados a las críticas", admitió el defensor de Riestra Gustavo Benítez

El experimentado defensor Gustavo Benítez, uno de los referentes del plantel de Deportivo Riestra, admitió hoy que "están acostumbrados a las críticas", luego de los duros comentarios en contra que recibió el club tras eliminar a Comunicaciones de la Copa Argentina.

"Hace años que estoy en el club y estamos acostumbrados a este tipo de críticas. El partido ya pasó y nos enfocamos en lo que viene, contentos por la clasificación, hace rato que no lo conseguíamos", comentó el zaguero de 37 años en diálogo con ESPN.

Deportivo Riestra venció ayer sobre la hora a Comunicaciones, de la Primera B, con un tiro penal polémico por 1 a 0 y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, válido por los 32avos de final, se llevó a cabo en el estadio Eduardo Beranger, de Temperley, y el tanto de Riestra fue marcado por Nicolás Benegas, de tiro penal, cuando se jugaban 15 minutos de descuento de la parte final, luego que el árbitro Joaquín Gil sancionara una falta inexistente de Cipriano Treppo sobre Gonzalo Bravo.

No obstante, Benítez evitó referirse a la situación que originó durísimas críticas al árbitro Joaquín Gil y prefirió mirar al futuro, en un equipo que estrenará DT (Cristian Fabbiani) y que el domingo recibirá nada menos que a River por la cuarta fecha de la Zona A.

"Enfrentar a River será inolvidable, es un rival de mucha jerarquía y no nos vamos a meter atrás. Necesitamos sacar puntos porque no ganamos ni pudimos convertir goles", recordó Benítez, en alusión a que Riestra empató con Instituto (0-0), perdió con Argentinos Juniors (2-0) y con Barracas Central (1-0).

Riestra estrenará como DT al "Ogro" Fabbiani, quien asumirá en reemplazo de Matías Módolo, despedido luego del flojo inicio en la Copa de la Liga y pese a que había sido el que logró el histórico ascenso a la primera división.

"Queremos agarrar rápido la idea del nuevo DT porque necesitamos mejorar. Con Módolo se hizo un laburo bárbaro y le deseo lo mejor en su futuro", concluyó Gustavo Benítez. (Télam)