"Estamos muy unidos y queremos demostrarlo adentro de la cancha", dijo el capitán Thiago Almada

El volante ofensivo Thiago Almada, capitán del seleccionado argentino Sub 23 que participará en el Preolímpico de Venezuela, aseguró que el equipo está "muy unido" y quiere "demostrarlo adentro de la cancha" para lograr una de las dos plazas que reparte el torneo para los Juegos de París 2024.

"Estamos muy unidos, muy juntos, nos llevamos muy bien, tanto dentro como fuera de la cancha y ahora nos queda esperar al domingo para poder demostrarlo en la cancha", explicó Almada, campeón del mundo en Qatar 2022, en el sitio de la AFA.

Argentina, dirigida por Javier Mascherano, debutará mañana ante Paraguay -desde las 20, en Valencia- por el grupo B del Preolímpico. "Estamos muy ansiosos, tuvimos meses para prepararnos de la mejor manera, conocernos dentro de la cancha y tratar de hacer lo que nos pide el técnico, ahora estamos ansiosos porque inicie el torneo", apuntó el jugador de 22 años.

Almada, futbolista del Atlanta United de la MLS, contó que el equipo tuvo "varios amistosos que sirvieron mucho para conocernos, para tratar de hacer lo que nos pide el técnico en la cancha y desde ya sabemos que van a ser todos partidos muy duros, que cada uno será una final, trataremos de lograr el objetivo. El objetivo es tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos e intentar quedarnos con el título en el torneo, un torneo que es muy importante para nosotros".

El seleccionado argentino Sub 23 se está preparando para el Preolímpico hace cuatro meses. Sobre ser el referente y capitán del plantel, Almada consideró que está "muy contento de asumir este compromiso, de llevar la cinta de capitán, de ser el número 10, lo llevo con tranquilidad, trato de ayudar a mis compañeros tanto dentro como fuera de la cancha".

"Mascherano me pide que sea paciente, esperar los espacios para recibir la pelota, ir para adelante y después manejarme con libertad y tratar de seguir como vengo haciéndolo en el club", agregó el ex Vélez.

El seleccionado albiceleste Sub 23 de fútbol debutará mañana ante Paraguay, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Preolímpico Sudamericano, que se juega en Venezuela y otorga dos plazas para los Juegos París 2024. Argentina, bicampeón olímpico por las medallas doradas de Atenas 2004 y Beijing 2008, procurará lograr el sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020 y Chile 2004. (Télam)