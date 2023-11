Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo a la tarde a las 17:00 en el Emilio “Pichón” Guatti se jugará una llave de las semifinales de la Liga de Fútbol Sur. Nada más ni nada menos será entre el Atlético Boxing Club e Hispano Americano, el clásico de nuestra ciudad.

Ambos planteles se encuentran entrenando a pleno para llegar bien a este duelo que es más que importante. El Albiverde quedará libre del Torneo Regional Amateur y ya piensa en este duelo, mientras el Celeste va a ir con todo, si llegan a caer derrotados se acabará la temporada para Hispano.

La Opinión Austral habló con Mauro Fuentealba, jugador Albiverde con mucha experiencia en Regionales con Boxing. El mismo dialogó sobre los jóvenes del plantel y el duelo frente a Hispano Americano.

“El plantel está muy bien, venimos entrenando hace 4 meses con la base del equipo campeón y eso es importante porque se hace mucho más fácil para todos, pero bueno, sabemos que es una ‘semi’ contra el clásico rival y obviamente vamos a intentar hacer un buen partido, pero tenemos que estar muy concentrados y tratar de no cometer errores”, declaró.

“En lo personal me encuentro bien, entrenando y queriendo estar en todos los partidos tanto sea de local como del regional. Pero por suerte puedo seguir compitiendo que es lo que me gusta”, sostuvo.

“Tenemos la suerte qué hay jugadores chicos que entienden el mensaje que le hacemos llegar con los más grandes, también sabemos que a veces es difícil que no se vayan o no se bajoneen por no jugar, uno trata de hablarles siempre y hacerles entender que lo más importante es el grupo y tirar todos para adelante”, agregó.

“El partido por la fase ganamos pero sabemos que ahora es otro juego, es una ‘semi’ donde van a venir hacer su partido y puede pasar cualquier cosa pero nosotros sabemos bien el juego que tenemos que hacer para quedarnos con el partido. Ojalá salga una linda semifinal que es lo importante”, dijo.

Para finalizar les mandó un mensaje a todo el pueblo Albiverde: “Para la gente del Boxing que acompaña partido tras partido, este equipo no va a fallarle tanto en la local como en el torneo regional.“

Posible rivales

Este miércoles se jugará la otra llave de las semifinales, será entre Ferrocarril YCF y Escorpión FC, será en la cancha de Hispano Americano desde las 22:00 y el ganador sacará pasaje para la final.