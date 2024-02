"Este equipo juega de igual a igual en todos lados", dijo Tevez despúes del triunfo ante Instituto

El entrenador de Independiente de Avellaneda, Carlos Tevez, declaró hoy luego de la victoria por 2 a 0 ante Instituto en Córdoba por la sexta fecha de la Zona A, de la Copa de la Liga, que "este equipo juega de igual a igual en todos lados".

Además el ex Boca Juniors reconoció que "es importante ganar, pero seguimos teniendo mucho por mejorar", a lo que agregó que "estamos en construcción".

Sobre el rival, Tevez consideró: "Sabíamos que Instituto es un rival muy duro y no es fácil ganarle. Pero no nos quedamos con esto, queremos disfrutar esta semana y seguiremos buscando nuestra mejor forma", cerró.

Independiente se medirá en la próxima fecha, la séptima, el sábado 24 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini ante su clásico rival, Racing Club, a partir de las 17. (Télam)