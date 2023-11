Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante los días sábado y domingo se jugará la quinta fecha de las Primeras C y D de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos. La tercera categoría disputará sus encuentros en Adoem y Sur 87, mientras la cuarta lo hará en la Nora Vera.

Muchos fanáticos del fútbol barrial asistirán a ver a sus conocidos y familiares, como fin de semana tras fin de semana lo hacen. A pesar del frío que viene haciendo en nuestra ciudad, los hinchas le ponen color a las canchas donde se juega el ascenso barrial.

La “expulsión” del Club Ahonikén aún se encuentra en revisión, pero mientras tanto, no pueden jugar y están perdiendo los puntos.

Primera C

El sábado esta categoría jugará en la cancha de Adoem. Desde las 13:00, Deportivo Fénix enfrentará a Atlanta RG y cerrarán el día SOEM vs. Pasaje Aragón a las 15:00. El partido de La Academia frente a Bella Vista fue suspendido por el partido de Boca Juniors contra Fluminense.

Ya el domingo habrá duelos simultáneos, en la cancha de Adoem. Estos serán los encuentros: 13:00: Defensores del Sur vs. Miramar 15:00: Atlético Salta vs. Choppers y 17:00: Juventud Unida vs. Quilmes.

Mientras en la cancha de Sur 87 se enfrentarán: 13:00 Deportivo Malvinas vs. O´Higgins, 15:00: Fortín Marina vs. San Antonio y 17:00: Panteras FC vs. Atlético Federal.

Ragazzi ganó el partido frente a Ahonikén por escritorio. Fue dado por 1-0 debido a la expulsión del “Indio” de la Asociación.

Primera D

El sábado en la Enrique Pino se jugarán tan solo dos partidos. Desde las 13:00 se enfrentarán Río Gallegos FC vs. Los Pibes en un partido clave por la mitad de la tabla. Dos horas más tarde, Santa Cruz FC, que viene de una dura derrota frente a Halcones del Norte, se medirá frente a Arco Iris en el duelo más atractivo de la jornada.

Los partidos entre Q Picu vs. Deportivo Atlas, Real Sociedad vs. Vagamundos y Villa Mitre vs. Adoem fueron suspendidos debido al partido de Boca Juniors frente a Fluminense por la final de la Copa Libertadores.

Ya el domingo si se jugarán los cinco encuentros correspondientes. Desde las 13:00 Gas Aike irá frente a Misioneros, a las 15:00 se medirán Deportivo Urbano contra Deportivo Caly. Dos horas más tarde se cruzarán Deportivo Cacique y 22 de Septiembre.

A las 19:00, Bet–El se cruzará contra Halcones del Norte y cerrarán la jornada Deportivo La Vega vs. Atlético Mineiro desde las 21:00.