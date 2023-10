Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante este fin de semana se jugará las Primeras A y B de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios. La Primera A jugará en la Enrique Pino, mientras la segunda categoría disputará sus duelos en Sur 87 y en el Estadio Aníbal Rey Méndez de Ferrocarril YCF.

En la reunión de delegados de la categoría Primera B no se habló de la sanción al jugador y al club Orteguita Juniors tras la agresión al árbitro principal del duelo frente a Huracán Santacruceña correspondiente a la segunda jornada.

Primera “A”

El día sábado en la cancha Enrique Pino empecerá con el duelo entre Los Halcones vs. Deportivo Cristal a partir de las 13:00. Dos horas más tarde se enfrentarán Deportivo Junín frente a Martín Güemes. Desde las 17:00 el Club 240 se medirá frente al último campeón de la categoría como lo es Camioneros.

Ya en el anteúltimo encuentro de la jornada se cruzarán Car Mar frente a El Cóndor. Y cerrarán el día desde las 21:00 Lamadrid se medirá frente a José Honorio Ortega en un duelo de recién ascendidos.

Ya el domingo iniciará con el duelo entre Alianza Sur frente a Deportivo Palermo. A las 15:00 Unión Petroleros Privados se medirá frente Olimpia en un duelo que será un espectáculo. A mitad de jornada se cruzarán Juventud Petrolera y Sol de América.

A las 19:00 La Kuadra intentará poder sumar sus primeros puntos del campeonato frente a Jorge Newbery. Cerrarán la fecha de la máxima categoría de la liga de los barrios Belgrano vs. Matadero a partir de las 21:00.

Primera “B”

La segunda categoría de la liga de los barrios iniciará disputándose en dos canchas en simultaneo. En el Estadio Aníbal Rey Méndez estos serán los encuentros: 12:45 Orteguita Juniors vs. Amistad, 14:45 Espartanos vs. Deportivo Juniors y 16:45 Estrella del Este vs. Huracán Santacruceña. Mientras en la cancha de Sur 87 se jugarán: 12:45 San Benito vs. Dorados FC, 14:45 Deportivo Villareal vs. Juventud Santacruceña y 16:45 Atlético 23 Río Gallegos vs. Chaco.

Ya el domingo se jugará en el Estadio Aníbal Rey Méndez solamente: 11:00 Tigre vs. Desamparados, 13:00 Cachorros vs. Carboneros, 15:00 Petrel vs. Don Bosco y 17:00 Unión Santiago vs. San Martín.