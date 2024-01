"Estoy cumpliendo un sueño", afirmó el uruguayo Fonseca en su llegada a River

El volante ítalo uruguayo Nicolás Fonseca aseguró hoy que está "cumpliendo un sueño" con su incorporación a River Plate, minutos después de su arribo al país para sumarse al plantel de cara al inicio de la pretemporada 2024.

"Estoy muy feliz, la verdad es que estoy cumpliendo un sueño. Con muchas ganas, muchos sueños, muchos objetivos. Al fin llegó el momento", dijo Fonseca en una rueda de prensa realizada en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El ex Montevideo Wanderers, hijo del ex delantero uruguayo Daniel Fonseca, dijo que en River "hay que intentar ganar todo" y que aportará lo suyo para que así sea.

Asimismo, consideró que si logra un buen rendimiento en el club de Núñez, tendrá chances de ser convocado por el rosarino Marcelo Bielsa para el seleccionado charrúa: "Seguramente habrá más posibilidades. Es un objetivo que tengo; un sueño pendiente. Vamos a ver en estos meses qué pasa y ojalá se pueda dar".

River adquirió el 60% del pase de Fonseca en agosto de 2023, a cambio de 2.257.000 de dólares, y lo dejó a préstamo en Montevideo Wanderers de Uruguay.

Fonseca será la primera cara nueva del plantel dirigido por Martín Demichelis que tras la obtención del Trofeo de Campeones 2023 sufrió varias bajas como Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana y Salomón Rondón.

Por otra parte, River desistiría por repatriar al delantero Lucas Alario, quien recibió una oferta de Inter de Brasil y se decantaría por el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet.

Alario, de 31 años, tiene intenciones de desvincularse de Eintracht Frankfurt, luego de una temporada con minutos escasos en cancha. El ex Colón de Santa Fe mantuvo contactos con la dirigencia de River, pero la oferta de Inter complicó la negociación. (Télam)