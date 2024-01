"Estoy donde quiero estar", dijo Armani y ratificó su intención de seguir en River

Franco Armani ratificó su decisión de quedarse en River Plate durante 2024, al señalar que se siente "bien y cómodo” en el club de Núñez y remarcó que está “en el lugar en el que quiero estar”.

En declaraciones a la prensa desde Estados Unidos, donde River realiza su pretemporada, Armani explicó que “durante el año pasado hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna".

"En mi cabeza siempre quise seguir en River. Me gusta cumplir mis contratos y esa es mi idea para esta temporada. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar", dijo en diálogo con ESPN.

“Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional de Medellín, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio… siempre quise quedarme acá. Mi cabeza estuvo acá todo el tiempo".

"Ahora comienza otro año y se renuevan las ilusiones. Queremos seguir con nuevos objetivos y ganando muchas cosas. Esta institución demanda ganar títulos", explicó el guardameta.

Armani dijo que le hubiera gustado que el colombiano Rafael Santos Borré acepte volver a River Plate y contó que “no tuve la oportunidad de charlar con Rafa. Obviamente uno no se puede meter ahí, es una decisión personal. Yo quería que volviera, que viniera a River. Sabemos de la gran calidad que tiene, como jugador y persona. Pero es una decisión familiar imagino y contra eso no se puede hacer nada".

Respecto del goleador del Sub 20 Agustín Ruberto, Armani reveló que “tiene calidad. Como todo chico, todavía tiene para seguir mejorando, pero adentro del área tiene muy buenos rendimientos y desmarques. Hay que acompañarlo y aconsejarlo. Tiene mucho para aprender de los más grandes, como Miguel Borja. De chico hay que mirar esa clase de jugadores para seguir aprendiendo". (Télam)