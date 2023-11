"Estoy muy orgulloso del grupo de jugadores", dijo el DT del Sub-17 Diego Placente

Diego Placente, el DT del seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina, admitió estar "muy orgulloso del grupo de jugadores" que le tocó dirigir porque "dejaron todo en cada partido" al finalizar la semifinal con derrota ante Alemania en serie de penales, que le impedirá jugar la final del Mundial que se desarrolla en Indonesia.

"Estoy muy orgulloso de grupo de jugadores, de el equipo. Los chicos dejaron todo a pesar del resultado, pero esto es fútbol y nos ganaron en los penales", dijo Placente en la conferencia de prensa tras el encuentro con Alemania.

El entrenador argentino afirmó además que "fue un partido muy físico y tal vez el cansancio jugó su parte también aunque los chicos dieron todo y estoy conforme con el equipo".

"Erramos varios goles y a veces eso se paga; pudimos definirlo en el inicio del segundo tiempo pero no se dio", agregó Placente, de 46 años.

El DT admitió que "cada vez el nivel en estas competencias es mas alto y exigente y por eso tenemos que seguir trabaja como lo venimos haciendo mas allá de los resultados".

Por su parte el arquero Franco Villalba, quien ingresó para la ronda de penales reveló que se tenía confianza.

"Me tenía fe en los penales y le pedí a Diego (Placente) que me pusiera. Estamos muy tristes porque teníamos la ilusión de ser campeones y esto no lo vamos a olvidar nunca porque un Mundial Sub-17 no se juega todos los días", aseguró el juvenil arquero que pertenece a Vélez Sarsfield.

La Selección argentina Sub-17 jugará por el tercer puesto el próximo viernes con el perdedor de la segunda semifinal entre Francia y Mali.

