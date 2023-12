Estudiantes ensayó de cara a final de Copa Argentina y DT mantiene duda en el lateral izquierdo

El plantel de Estudiantes de la Plata trabajó hoy, en City Bell, de cara a la final de la Copa Argentina con Defensa y Justicia del miércoles próximo, y el entrenador Eduardo Domínguez sigue la evolución del volante Santiago Ascacibar y del defensor Gastón Benedetti, quien sufrió un esguince del tobillo izquierdo en el partido con Boca Juniors.

En principio la única duda del entrenador hoy es quien ocupará el lateral izquierdo, si Benedetti que aún no se entrena con absoluta normalidad y Eros Mancuso, al tiempo que Ascacibar no juega desde el 23 de octubre llegaría para ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Hoy los titulares realizaron tareas físicas y el resto le apuntó más a la parte futbolística, mientras que a lo largo del fin de semana, no habrá descanso.

El DT Eduardo Domínguez irá definiendo un equipo que se perfila con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Benedetti o Mancuso; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y José Sosa; Benjamín Rollheiser, Guido Carrillo y Franco Zapiola.

Este partido marcará el cierre de las carreras futbolísticas del capitán y subcapitán del equipo, Andújar y Boselli respectivamente, y además podría representar el último juego de Godoy y Rollheiser, con grandes chances de emigrar en este mercado de pases, aunque los directivos no avanzan con ninguna negociación hasta después de la final ante Defensa y Justicia.

El plantel trabajará hasta el lunes en horario matutino y el martes lo hará por la tarde previo a quedar concentrado de cara a la final ante Defensa y Justicia que se disputará el miércoles próximo en Lanús, desde las 21.10. (Télam)