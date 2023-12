Estudiantes habilita mañana la preventa de entradas para la final de Copa Argentina

Estudiantes de La Plata iniciará este sábado la preventa de las entradas para la final del miércoles de Copa Argentina ante Defensa y Justicia con el sistema de ránking habitual para el canje en los partidos del torneo local y con prioridad para los socios.

Habrá 17.500 populares a 15.000 pesos y 2500 plateas a 30.000. La Inscripción previa es a través de la App UNO, Portal Socios o UNO Ticketing, mientras que luego la venta se realizará por Autoentrada (https://ventas.autoentrada.com), que dispondrá del listado que le proveerá Estudiantes.

La inscripción será este sábado de 8 a 16 y los socios (incluido el grupo familiar) deben hacerla sin importar los puntos que tengan en el ranking, a excepción de los menores de 3 años.

El titular del grupo familiar debe seleccionar entradas para todo el grupo y este paso no asegura el lugar, pero es obligatorio para acceder a la compra, en caso de que los puntos lo habiliten.

Según cantidad de inscriptos y disponibilidad, se definirá la línea de corte con la cantidad de puntos necesarios para habilitar la compra. Los socios del interior tienen cupo propio con un requerimiento de puntos diferente y quienes superen esta línea de corte (puntos requeridos para entrar) pasarán a la posibilidad de compra dispuesta por la organización de Copa Argentina.

Quienes no tengan los puntos requeridos ingresarán en un sorteo que realizará el club este domingo, de 8:00 a 16:00. Aquellos socios que no hayan alcanzado los puntos suficientes para la compra, tendrán otra oportunidad y deben inscribirse en esta nueva instancia y se habilitará un 15 por ciento de la capacidad para socios generales y para socios del interior.

Luego de realizado el sorteo, se les comunicará a quienes puedan comprar su entrada a través de http://ventas.autoentrada.com a partir del lunes 11.

El retiro de los tickets será desde ese mismo día en el Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona”.

Las boleterías se abrirán sobre la Avenida 32, lunes y martes de 11 a 18, y el miércoles de 10 a 16. Se deberá presentar DNI de todas las personas y la tarjeta de crédito o débito con la que se realizó la compra. No se podrán retirar en el estadio de Lanús, escenario de la final. (Télam)