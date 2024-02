Estudiantes hizo más pero sólo empató ante Racing en una noche con polémicas

Estudiantes y Racing no se pudieron sacar ventajas e igualaron 0 a 0 en La Plata, en el marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga (LPF), en un partido que tuvo condimentos de polémica, con dos goles anulados al local y una expulsión sobre el final de Zaid Romero, en maniobras todas decididas a instancias del VAR.

El encuentro disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi de la capital provincial mostró a un elenco "pincha" más determinado para tratar de conseguir la victoria. Su par de Avellaneda recién despertó en el tramo final y casi se lleva la victoria en tiempo de descuento.

Los dirigidos por el DT Eduardo Domínguez, que llegaron a las 7 unidades y se bajaron de la punta que ahora comparten en la zona B tanto Godoy Cruz de Mendoza y Newell's, ambos con puntaje ideal. Los conducidos por Gustavo Costas, en tanto, arribaron a los 4 puntos.

Un buen primer tiempo jugaron ambos equipos, pero el local hizo méritos para irse arriba en el marcador. El travesaño en una oportunidad, dos buenas atajadas de Arias y un gol anulado a Correa, a instancias del VAR por una posición adelantada milimétrica, privaron al 'pincharrata' irse vencedor en esos 45m. iniciales

Con la prolijidad de Enzo Pérez, la conducción de Sosa y la autoridad de Romero en el fondo, Estudiantes marcó supremacía, pero le faltó profundidad y no pudo desnivelar ante un Racing, que buscó tratar bien el balón, pero no tuvo continuidad.

De entrada avisó el elenco local con una buena combinación de Gastón Benedetti con Zapiola, que habilitó a Correa, que falló en la definición ante un Arias adelantado.

A los 9m., otra vez Zapiola buscó a Correa que cabeceó desviado y a los 20m. el delantero que proviene de México encaró mano a mano y su zurdazo pegó en el travesaño, ante un Arias vencido.

Racing tuvo su primera aproximación en una pelota que ganó Solari por derecha y que Adrián Martínez no pudo conectar de buena manera en su anticipo en el primer palo.

El local retomó la iniciativa con una apilada desde el fondo de Romero, que se la dio a Atum y el juvenil se perfiló, sacó un buen zurdazo y Arias rechazó, aunque dio rebote largo.

A los 35m., una gran habilitación de Sosa, el cerebro del equipo de Domínguez, buscó a Correa y el ex Colón de Santa Fe metió otro disparo potente que fue rechazado por el guardavallas del seleccionado chileno.

El equipo de Costas sacó una contra peligrosa sobre los 40m., con Quintero, quien buscó a Solari, que sacó un remate que se fue cerca del poste izquierdo de Mansilla.

A los 42m., José Sosa cambió de frente para Mancuso, quien se la dio a Correa, que definió de gran manera y convirtió un gol, que el árbitro Ramírez, a instancias del VAR, resolvió decretar posición adelantada del delantero para no convalidar la conquista.

La última en esa etapa inicial fue de Racing, en otra réplica que Solari no pudo definir con claridad y terminó rechazando Romero.

El complemento fue más impreciso. Estudiantes perdió precisión y profundidad. Mientras Racing alejó el partido de su zona defensiva, pero le costó llegar hasta Mansilla. El local siempre fue por más y a los 7 minutos, un tiro libre de José Sosa encontró la cabeza de Federico Fernández, que marcó el gol. Pero nuevamente el VAR marcó una posición adelantada del defensor.

A los 12m. Ascacibar tomó un rebote desde afuera y Arias volvió a responder con una atajada en dos tiempos. A partir de esa instancia se sucedieron los cambios y se jugó más lejos de los arcos.

A los 44 minutos, una nueva intervención del VAR a cargo de Darío Herrera y el juez Ramírez, que cambia su decisión inicial de amonestar a Romero por una infracción a Martínez. El exjugador de Villa Dálmine vio -finalmente- la tarjeta roja por la falta, en decisión que pareció exagerada.

Ya en el descuento, Racing se animó con un jugador más y generó tres situaciones. Dos tiros libres de Quintero; uno que rechazó Mansilla y el otro que se fue cerca. También hubo una acción de Martínez en el corazón del área, que remató después de un centro atrás y el balón rebotó en el travesaño, luego de pegar en Enzo Pérez.

-Síntesis-

Estudiantes (LP): Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez y José Sosa; Axel Atum; Javier Correa y Franco Zapiola. DT: Eduardo Domínguez.

Racing Club: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Cambios en la segunda mitad; 13m. Javier Altamirano por Atum y Pablo Piatti por Zapiola (E); 16m. Germán Conti por Martirena, Maximiliano Salas por S. Solari e Ignacio Galván por Rojas (RC); 23m. Leonel Miranda por Zuculini (RC); 27m. Santiago Flores por G. Benedetti (E); 28m. Facundo Mura por Almendra (RC); 39m. Mauro Méndez por J. Sosa (E)

Amonestados: Solari, Martirena, Zuculini y Rubio (RC) F. Fernández, E. Pérez, Flores, Mancuso (E)

Incidencia en el segundo tiempo: 43m. expulsado Zaid Romero (E) por juego brusco

Arbitro: Nicolás Ramírez

Arbitro VAR: Darío Herrera

Estadio: Jorge Luis Hirschi

(Télam)