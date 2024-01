Estudiantes insistió y se llevó la victoria en el final

Estudiantes de La Plata insistió hasta la última maniobra y se llevó el triunfo en el cierre ante Belgrano de Córdoba, por 1-0, en partido válido por la fecha inaugural de la Copa de la Liga Profesional (LPF), zona B.

En el estadio UNO, el conjunto "pincha", que venía de ganar por 3-0 a Argentino de Monte Maíz por 32vos. de final de Copa Argentina, decretó el desnivel por intermedio de Eros Mancuso, cuando se disputaba el cuarto minuto de tiempo adicionado.

El primer tiempo entregó, en cuentagotas, plausibles intenciones de ambos en jugar en campo contrario. Pero a los dos equipos les faltó continuidad como para inquietar seguido.

Así y todo, el partido pudo tener sus goles en esos 45m. iniciales. Porque a los 16 minutos, por ejemplo, una buena habilitación del chileno Altamirano halló la prolongación para un desborde de Mancuso y el goleador Carrillo no pudo conectar.

Un rato después, a los 23m., contrarrestó el "Pirata" cordobés, con un buen desenganche de Ulises Sánchez por izquierda, que encontró en el medio del área al defensor Moreno. El remate besó el travesaño y se fue apenas alto, cuando el joven Zozaya ya no tenía margen para intervenir.

A partir de la criteriosa labor del mendocino Enzo Pérez, en su regreso al club ‘pincha’, el elenco local empezó a prevalecer y exigió la valla que defendió el arquero Nahuel Losada.

El uruguayo Méndez puso el pie a un tiro rasante de Ascacíbar y se perdió la apertura por milímetros, en otra situación propicia.

Pero la sensación que quedó en ese capítulo inicial es que el orden del equipo de Farré había absorbido las intenciones de un "Pincha" anárquico y poco resolutivo.

En el segundo tiempo, Estudiantes mandó los laterales al ataque y tanto Mancuso, por derecha, como Benedetti, por izquierda, generaron situaciones y provocaron excelentes respuestas de parte de Losada, la figura de la noche en estadio UNO.

La firmeza en el fondo del "Celeste" neutralizó los embates del conjunto local. Y en la única en la que la defensa cordobesa exhibió dudas, el disparo apurado del ingresado Javier Correa se fue por encima del travesaño.

De allí hasta el final, Estudiantes cargó con insistencia, pero sin claridad, dispuso de otra oportunidad con un remate desde fuera del área de Mancuso que comprendió la última atajada del arquero de Belgrano, que surgió en las inferiores del "Pincha" y parecía el artífice del empate en cero.

Sin embargo, el enésimo centro de Piatti encontró la cabeza de un Mancuso entrando a la carrera y metiendo la palomita del triunfo. La única bola que Losada no pudo atenazar.

-Síntesis-

Estudiantes de La Plata: Juan Pablo Zozaya; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez y José Sosa; Javier Altamirano; Guido Carrillo y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

Belgrano de Córdoba: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Matías Moreno y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Sebastián Longo y Matías García; Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré

Gol en el segundo tiempo: 49m. Mancuso (E)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Javier Correa por M. Méndez (E); 22m. Matías Marín por González Metilli (B); 23m. Facundo Lencioni por Ibacache y Pablo Chavarría por M. García (B); Franco Zapiola por Altamirano y Pablo Piatti por Sosa (E); 32m. Ariel Rojas por Rolón (B); 44m. Ezequiel Naya por Carrillo y Fernando Zuqui por E. Pérez (E); Jeremías Lucco por U. Sánchez (B).

Amonestados: Méndez, Piatti, Mancuso (E) Chavarría, Rojas, Barinaga (B)

Arbitro: Fernando Espinoza

Arbitro VAR: Yamil Possi

Estadio: UNO (La Plata).

(Télam)