Estudiantes le ganó a Godoy Cruz en Mendoza y lo dejó sin invicto

Estudiantes le ganó 2 a 1 y le quitó el invicto a Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas mendocino, en el marco de la octava fecha de la Copa de La Liga, y se consolidó como escolta de su vencido en la Zona B.

Los goles fueron del chileno Javier Altamirano y del uruguayo Tiago Palacios en la primera parte, mientras que descontó en el inicio del complemento Facundo Altamira.

Para Estudiantes fue el inicio de un maratón de cinco partidos que jugará en 14 días y que tendrá continuidad el miércoles con Platense en La Plata. El "Pincha" junto a River son los únicos invictos que quedan en la competencia y estiró su racha invicta a 16 partidos sin perder.

Daniel Oldrá decidió poner un equipo alternativo luego de la eliminación en Copa Libertadores y similar al que le ganó a Instituto en Córdoba, mientras que Eduardo Domínguez también realizó variantes por lesiones y la rotación por la maratón de partidos.

Estudiantes salió a buscar el partido y a los 2 minutos Palacios buscó a Cetré, que forcejeó con Salvareschi, Altamirano aprovechó para poner el 1 a 0 y la floja respuesta del arquero Roberto Ramírez. El Tomba perdió el invicto de su arco después de 704 minutos.

El visitante no se conformó, fue más ambicioso y Palacios a los 5 desaprovechó una mano a mano con un remate que se fue apenas desviado. A los 11, Godoy se acercó en una mala salida de Enzo Pérez, la pelota fue a la derecha y Altamira desde buena posición remató desviado.

A los 17 minutos otra vez Estudiantes, que se paró con un 4-2-3-1, tuvo una situación que no pudo concretar. Palacios lo habilitó a Meza, que ganó en velocidad pero su derechazo terminó en las manos del arquero tombino.

Y a los 38 minutos Altamirano manejó bien una pelota recuperada en mitad de cancha, habilitó a Palacios que se abrió ante la salida de Ramírez y de zurda cruzó el remate y se metió en el segundo palo para poner el 2 a 0.

Godoy Cruz pudo descontar en el final en un desborde por izquierda que tomó de volea Salomón Rodríguez pero la pelota se fue afuera.

En el complemento Oldrá recurrió a sus mejores hombres que estaban en el banco y a partir del ingreso de Tomás Conechny el local tomó la iniciativa del juego y se acercó con mayor peligro al arco de Mansilla. Primero el propio Conechny de cabeza estuvo cerca y después Mansilla se quedó con un remate de Rodríguez. Y a los 6 un remate cruzado de Altamira marcó el descuento.

El juego se emparejó con el correr de los minutos, se sucedieron las variantes y a los 19 minutos Mansilla respondió bien ante un remate de Conechny. En la recta final se sucedieron situaciones para los dos.

Y a los 32 minutos Ascacíbar no pudo definir con un remate pifiado desde el punto penal y en la réplica Barrea remató alto.

Hubo una más para cada uno. Ramírez le sacó un derechazo al colombiano Cetré y Barrea remató desviado desde afuera del área. Y en el descuento, Ulariaga decretó la igualdad pero Darío Herrera lo anuló porque la pelota pegó en el brazo del delantero.

– Síntesis –

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Manuel Guillén, Braian Salvareschi, Facundo Butti y Elías Pereyra; Bruno Leyes, Nicolás Fernández y Vicente Poggi; Valentín Burgoa, Facundo Altamira y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Estudiantes; Matías Mansilla; Eric Meza, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, Javier Altamirano y Tiago Palacios; Edwin Cetré y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 2 minutos Javier Altamirano (E) y 38 minutos, Tiago Palacios (E).

Gol en el segundo tiempo: 6 minutos Facundo Altamira (GC).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Ezequiel Naya por Carrillo (E), Tomás Conechny por Burgoa (GC) y Lucas Arce por Guillén (GC), Hernán López Muñoz por Poggi (GC) y Álvaro Barrea por Rodríguez (GC), 17 minutos José Sosa por Palacios (E) y Fernando Zuqui por Pérez (E), 27 minutos Pablo Piatti por Altamirano (E) y 34 minutos Nahuel Ulariaga por Altamira (GC).

Amonestados: Guillén, Leyes y Nicolás Fernández (GC). Ascacíbar (E).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

(Télam)