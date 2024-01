Estudiantes presentó a Matías Mansilla y confirmó la llegada del colombiano Edwuin Cetré

Estudiantes de La Plata presentó formalmente hoy al arquero Matías Mansilla, quien firmó un contrato por tres temporadas y el club adquirió el 90 por ciento de su ficha, al tiempo que también rubricó su contrato el colombiano Edwuin Cetré, quien llegó de Independiente de Medellín y selló su vínculo hasta diciembre del 2026.

Mansilla, quien el 15 de febrero cumplirá 28 años, aseguró en conferencia de prensa que "es un gran paso en mi carrera, un salto importante y no dudé ni un minuto cuando mi representante me habló del interés de Estudiantes".

El ex Central Córdoba de Santiago del Estero que atajó en la primera fecha para el equipo de Abel Balbo indicó "esto es algo nuevo, vengo a aportar lo mío y en ésto, uno se tiene que ganar el lugar en el día a día, nadie tiene el puesto asegurado. En la medida que me toque la oportunidad la gente irá viendo que clase de arquero soy, trato de ser simple".

Al ser interrogado sobre la responsabilidad de llegar para ocupar el lugar que dejó vacante un histórico como Mariano Andújar, señaló "asumo el compromiso pero no es bueno comparar. Cruzamos algunas palabras con él, porque vino a ver algunos entrenamientos y espero charlar más en profundidad cuando nos vayamos cruzando y aprender de un gran arquero".

En el transcurso del día se sabrá si el nuevo arquero es parte de la delegación que viajará este jueves a Santa Fe y lucirá el dorsal número 12.

Por su parte el colombiano Edwuin Silver Cetré Angulo, de 26 años y nacido en Valle del Cauca, superó la revisión médica, firmó su contrato y formó parte del entrenamiento. Estudiantes lo venía siguiendo desde hace varios mercados de pases y en el 2023 tuvo una gran temporada y viene de marcar 21 goles en 66 partidos en el DIM, mientras que entre 2019 y el 2022 en Junior también anotó 21 goles en 166 partidos.

Ahora, la secretaría técnica buscará cerrar esta semana la última incorporación, un jugador con características de enganche o media punta para cerrar el plantel y hay varios nombres en danza como Vicente Taborda, el uruguayo de la selección sub 23, Tiago Palacios; y alguna otra variante que se negocia en el mercado. (Télam)