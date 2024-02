Estudiantes tiene dos dudas para recibir el lunes a Newell's

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, esperará hasta el último ensayo de este domingo por la tarde para definir el equipo que el lunes recibirá a Newell’s Old Boys a las 19.15 en el marco de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, en un partido importante para el desarrollo de la Zona B.

El entrenador no tiene jugadores suspendidos y el único que no está en condiciones de jugar es Guido Carrillo, que ya trabaja en la etapa final de la recuperación de su lesión muscular con pelota y con un kinesiólogo.

Domínguez realiza todos los entrenamientos a puertas cerradas para la prensa y no dio pistas del posible equipo titular. Hoy el plantel desarrolló tareas de fútbol con pelota en 70 metros pero con todos los jugadores mezclados.

Hay varios interrogantes a despejar. Uno sobre quién será el primer marcador central, si Federico Fernández (suplente ante San Lorenzo) o Santiago Flores, que viene sumando minutos y mostró un buen nivel. Otra de las dudas está en el lateral izquierdo entre Eric Meza (titular en los últimos dos partidos) o Gastón Benedetti.

De mitad de cancha hacia adelante parece todo más claro. El técnico confía en el chileno Javier Altamirano y en la dupla Mauro Méndez-Javier Correa . El colombiano Edwin Cetré está en un período de adaptación, al igual que la última incorporación, el uruguayo Tiago Palacios, que jugó sus primeros minutos contra San Lorenzo.

Este domingo a las 18 hará el último ensayo previo a la concentración y el posible equipo sería con Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández o Santiago Flores, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eric Meza; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa y Altamirano; Méndez y Carrillo.

En Estudiantes lo consideran un partido clave que serviría para consolidarse entre los cuatro primeros. El Pincha tiene 11 puntos (3 triunfos y dos empates) y está a uno de Newell’s con 4 victorias y una caída en la última fecha.

