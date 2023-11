Ever Daddy fue el favorito y lo demostró al ganar el Gran Premio Nacional

Ever Daddy, con la monta del jockey William Pereyra, ganó hoy por 5 cuerpos sobre El Kódigo el Gran Premio Nacional, una prueba de Grupo 1 sobre 2.500 metros de arena húmeda, con un premio de 35.000.000 pesos, que se disputó en el décimotercer turno de la reunión especial en el hipódromo de Palermo.

El ganador, un hijo de Daddy Long, pagó un dividendo de 2,25 por boleto y empleó un tiempo de 2m 34s 67/100 para las 25 cuadras.

Tanto el ganador Ever Daddy como el segundo El Kódigo son pupilos del entrenador Roberto Pellegatta, quien metió un 1-2 que mereció el reconocimiento del público.

"Ever Daddy corrió muy bien y con fuerza en los últimos 300 metros. Por su parte El Kódigo venía de correr carreras importantes y hoy hizo un digno papel. ¿Si estoy feliz? Si, por supuesto", dijo el famoso entrenador.

Atomic Trigger vino marcando los tiempos de la carrera hasta la entrada a la recta final, para luego perder acción. Entonces, Ever Daddy venía en un tranquilo tercer puesto.

Ya en los últimos 600 metros, Ever Daddy fue a buscar al puntero Atomic Trigger para luego superarlo con cierta facilidad. Por atrás se fue colocando El Kódigo, con la monta del jinete Gustavo Calvente.

A falta de 250 metros para el disco, el andar de Ever Daddy fue firme y no tuvo problemas para imponerse por 5 cuerpos.

Los parciales fueron de 49s 60/100 para los 800 metros, 1m 15s 10/100 para los 1.200 metros, de 1m 40s 61/100 para los 1.600 metros y de 2m 05s 20/100 para los 2.000 metros. El parcial de los 400 metros no fue suministrado por el hipódromo.

Ever Daddy alcanzó hoy su tercer triunfo oficial sobre 4 carreras. Resultó la victoria más importante de su corta y eficaz campaña. Ganó sin discusión alguna y fue muy bien corrido por el jinete Pereyra, quien en 2022 ganó esta misma carrera con Niño Guapo.

"Ever Daddy está para cosas mayores, al menos es lo que pienso ahora que acabo de ganar de manera amplia. Cuando entramos a la recta el caballo estaba entero y comenzó a correr de manera muy firme", sostuvo Pereyra muy emocionado. (Télam)