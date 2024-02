Facundo Buonanotte anotó en la victoria de Brighton sobre Crystal Palace

El mediocampista argentino Facundo Buonanotte anotó hoy un gol en la victoria de Brighton And Hove sobre Crystal Palace por 4 a 1 como local, en el inicio de la 23ra. fecha de la Premier League.

El exjugador de Rosario Central marcó a los 34 minutos del primer tiempo después de una gran jugada colectiva. Los otros goleadores de la tarde fueron Lewis Dunk (3m. PT), Jack Hinshelwood (33m. PT) y el brasileño Joao Pedro (39m. ST). El descuento lo marcó el francés Jean-Philippe Mateta (26m. ST).

Con esta victoria, Brighton And Hove, que no tuvo a Valentín Barco que esta afectado al seleccionado argentino Sub '23 que interviene en el Preolímpico de Venezuela, llegó a los 35 puntos y se posiciona en zona de Conference League.

= Resumen de la 23ra. fecha de la Premier League =

. Hoy:

. Everton 2 – Tottenham (Cristian Romero fue titular) 2.

. Burnley 2 – Fulham 2.

. Newcastle 4 – Luton Town 4.

. A las 14.30, Sheffield United- Aston Villa.

. Mañana:

. A las 11, Bournemouth – Nottingham Forest; Chelsea – Wolverhampton; Manchester United – West Ham.

. A las 13.30, Arsenal FC – Liverpool.

. Lunes:

. A las 17, Brentford – Manchester City.

. Posiciones: Liverpool 51 puntos; Manchester City y Arsenal 46; Tottenham 44; Aston Villa 43; West Ham 36; Brighton y Manchester United 35; Newcastle 33; Chelsea 31; Wolverhampton 29; Fulham y Bournemouth 26; Crystal Palace 24; Brentford 22; Nottingham Forest y Luton Town 20; Everton* 19; Burnley 13; Sheffield United 10.

* Se le descontaron 10 puntos por incumplir Fair Play financiero. (Télam)