'Fatura' Broun habló de Di María: "No tiene obligación de volver"

El arquero y capitán de Rosario Central, Jorge 'Fatura' Broun, aseguró hoy que Ángel Di María "no tiene la obligación de volver" al club pero que las puertas están "abiertas" en el caso de desearlo.

"Es el mejor jugador de Rosario Central en la historia. Como jugador y por lo importante que fue en esas instancias. No tiene obligación de volver, pero si quiere las puertas están más que abiertas. Ojalá se pueda compartir un momento juntos", comentó el ex-Gimnasia y Esgrima de La Plata en Directv Sports radio.

En las últimas semanas comenzó a circular el rumor de un posible retorno del futbolista de la Selección Argentina y Benfica de Portugal, de cara a la próxima temporada en la que Rosario Central estará en la Copa Libertadores de América. Di María tiene contrato hasta junio del 2024 con Benfica.

Broun fue una de las figuras en el triunfo por penales ante Racing, del domingo pasado, para la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.

"Estamos ilusionados. No es fácil, pero dependemos de nosotros y lo que hagamos. Estamos con muchas ganas", expresó.

"Volvimos en un chárter. Había chicos con vómitos. El mismo lunes fueron informando que estaban débiles pero ayer entrenamos con normalidad y está todo perfecto", cerró en relación a la intoxicación que sufrieron diez jugadores del plantel rosarino.

Rosario Central se enfrentará a River Plate en semifinales, este sábado a las 22.00, en Córdoba. (Télam)