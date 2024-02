Federico Pizarro vuelve a su antiguo club español tras su frustrado pase a Kuwait

El jugador de la Selección argentina de handball, Federico Pizarro, anunció hoy su regreso al Rebi Cuenca, club con el que jugará hasta el final de la temporada en la liga española, luego de su frustrado fichaje al Al Fahahell de Kuwait.

El lateral derecho de Los Gladiadores, que este año disputarán los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó en su cuenta de Instagram: "Con alegría de poder volver a casa estos tres meses hasta fin de temporada. Primer problema resuelto, ahora a seguir presionando de las maneras que pueda para recuperar el dinero que me han estafado en @fahaheel__club y su presidente que me ha bloqueado Raro no ???".

Pizarro, que ya se había desvinculado del Rebi Cuenca y que se había despedido en una emotiva rueda de prensa, denunció que el equipo kuwaití lo dejó "tirado". El jugador, de 37 años, firmó contrato hace un mes con Al Fahahell y puso dinero de su bolsillo para rescindir el vínculo con el Cuenca español, pero le dijeron que había un problema con su visado y no tuvo más novedades de los kuwaitíes.

"En 17 años viajando por todo el mundo, jugando a este deporte, representando a la Selección Argentina y en clubes, nunca me había pasado. Me pareció raro mi visa denegada y averiguando el porqué. Me entero que mi visa nunca tuvo problema. El presidente del club estaba usando ese tiempo porque decía que era "UN JUGADOR VIEJO" y empezó a negociar por otro jugador, dejando en pausa a mí como jugador, teniendo contrato ya firmado", comentó.

"Me empecé a poner un poco más nervioso, ya hacía un mes que no tenía trabajo, no tenía club y no estaba cobrando en ningún lado, teniendo que seguir pagando alquiler, comida y servicios acá en España. La condición para firmar el contrato era que YO mismo tuve que pagar mi cláusula de salida del donde yo tenía contrato, ya que ellos NO QUERÍAN hacer transferencia a España, con la promesa de recuperarla en el primer mes de pago en Kuwait", fue el descargo de Pizarro en redes sociales.

"Pido por favor a la IHF (Federación de Handball) y la Confederación Argentina que tomen conocimiento de esta situación. Que me ayuden a exigirle al club que al menos respete el artículo 12 del contrato, en el que dice que si el club decide darme de baja, tiene que pagarme dos meses y liberarme, más el dinero de la cláusula, gastos y daños causados hacia mi trayectoria como jugador. Estamos a cinco eses de un Juego Olímpico y al club Fahaheel de Kuwait no le interesa cuidar de lo realmente importante de este deporte, que son los jugadores. Es un club poco serio, con un presidente todavía peor y le pido a la federación de handball de Kuwait que revise los mensajes de este equipo y su presidente que atentan contra el honor de su deporte y de su liga", concluyó.

Hoy, sin noticias de Kuwait, Cuenca le dio la bienvenida al argentino a través de su hermano Nacho, que también juega en el club y en el seleccionado argentino. "Fede Pizarro continuará en el Rebi Cuenca lo que resta de temporada. Tras no haber podido marcharse a Kuwait a jugar, el lateral derecho y el club han llegado a un acuerdo para su inmediata incorporación. ¡Qué bueno que te quedaste, Fede!".

(Télam)