Fernando Gago confirmó que será nuevo entrenador de Chivas de México

El argentino Fernando Gago confirmó que será nuevo entrenador de Las Chivas de Guadalajara, antes de viajar este domingo por la noche a México manifestó que tomó “la decisión de ir a las Chivas”.

“El momento en el que se presentó el proyecto, de la idea, del convencimiento que tiene el presidente, el director deportivo, me entusiasmó y tomé la decisión de ir a las Chivas”, expresó Gago a los medios antes de viajar a México.

Gago, de 37 años y exDT de Aldosivi de Mar del Plata y Racing Club, ya había arreglado en las últimas horas de palabra su llegada con el director deportivo de la entidad, el español Fernando Hierro, excompañero suyo en su etapa de futbolista en el Real Madrid.

Su arribo al equipo de México se aceleró tras la desvinculación del exentrenador serbio Velijo Paunovic, que en las últimas horas se oficializó su salida del Chivas.

Gago estuvo muy cerca de ser entrenador de Cruzeiro pero no se puso de acuerdo porque el club de Belo Horizonte no aceptó la cantidad de ayudantes que quería que lo acompañen, que era de dos asistentes, un preparador físico y dos analistas de video, el mismo cuerpo técnico que tuvo en Racing.

Gago, de 38 años, ganó con Racing dos títulos, el trofeo de Campeones de la Liga Argentina y la Súpercopa Internacional, ambos frente a Boca Juniors y con Chivas en 2024 afrontaría doble competencia entre el Clausura 2024 y la Concacahampions. En su nuevo club hizo historia como entrenador su compatriota Matías Almeyda. (Télam)