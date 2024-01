Ferrari negocia con Sainz para que siga en la escudería después del 2024

El jefe de equipo de la escudería Ferrari, Frederick Vasseur, aseguró que negocian con el español Carlos Sainz para que continúe después del 2024, aunque admitió que "vamos un poco detrás del plan inicial" que era tener definido el contrato con el piloto antes de iniciar la próxima temporada de Fórmula 1 en marzo.

"Nos reunimos e iniciamos las conversaciones, pero vamos un poco por detrás del plan inicial", dijo Vasseur, tras lo cual aseguró: "No lo considero un problema en absoluto, tomaremos una decisión pronto", al rebatir rumores acerca de una posible salida de Sainz de Ferrari para después del 2024.

El corredor español, en tanto, declaró: "No me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde voy a correr el próximo. Pasé por ese proceso tanto con Red Bull como con Renault, y sé que no es lo ideal como deportista y como piloto. No es lo correcto. Y por eso he puesto este invierno como limite para intentar resolver mi futuro".

Todavía faltan cinco semanas para que finalice el plazo provisional tanto para Sainz como para Ferrari, pero el hecho de que la escudería italiana haya anunciado la renovación "en solitario" del monegasco Charles Leclerc más allá del 2024 abrió el capitulo de las especulaciones, señala el sitio Motosport.

Sainz pretende una prórroga de contrato de dos años, hasta el final de la temporada 2026, pero ese acuerdo todavía "parece bastante lejano" señala la información periodística.

En tanto y mientras continúan las conversaciones, los rumores señalan a Alex Albon como una "alternativa seria", ya que se supone que el piloto de Williams terminará su contrato a finales de este año. (Télam)