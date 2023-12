FIFA reveló que una de cada cinco jugadoras recibió mensajes ofensivos durante el último Mundial

FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) publicaron hoy un informe sobre el rendimiento del servicio de protección en redes sociales (SMPS), que durante el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 protegió a casi 700 futbolistas, y reveló que una de cada cinco jugadoras recibió mensajes ofensivos en plena competencia.

Tal como detallan FIFA y Fifpro, este servicio, que utiliza inteligencia artificial, ayudó a reducir la exposición de las jugadoras, selecciones y miembros de las delegaciones a los insultos en Internet y los discursos de odio. En total se analizaron 5,1 millones de publicaciones y comentarios en busca de contenidos ofensivos, en 35 idiomas diferentes.

"Se protegió a 697 jugadoras y entrenadores que utilizaban activamente 2.111 cuentas en Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube. El servicio cubrió también 239 cuentas activas a cargo de 29 árbitras y las 32 selecciones participantes", expresaron en el informe.

El análisis final detectó que una de cada cinco jugadoras (152) del Mundial recibieron mensajes específicos de carácter discriminatorio, ofensivo o amenazante. Además, los insultos homófobos, sexuales y sexistas representaron casi un 50% de los mensajes ofensivos verificados que se detectaron.

Por otro lado, FIFA y Fifpro destacan que las jugadoras del último Mundial tenían un 29% más de probabilidades de ser objeto de insultos por Internet en comparación con los jugadores del Mundial de Qatar 2022.

La cita mundialista de Australia y Nueva Zelanda fue la séptima competencia de la FIFA en la que se utilizó este sistema, desde que se estrenó en el Mundial de Qatar 2022.

"No puede haber lugar en las redes sociales para quienes abusan o amenazan a nadie, ya sea en los torneos de la FIFA o en cualquier otro lugar", aseguró el Presidente de la FIFA Gianni Infantino.

"A través del Servicio de Protección de las Redes Sociales -que se introdujo hace un año, con el apoyo de Fifpro-, la FIFA ha contribuido a reducir la exposición de jugadores, equipos y oficiales a los abusos y discursos de odio en línea, denunciando y ocultando más de 400.000 comentarios. La discriminación no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad. Juntos decimos: NO A LA DISCRIMINACIÓN", cerró.

El Presidente de Fifpro, David Aganzo, añadió: "El abuso que persiste en Internet afecta a futbolistas de todo el mundo y no puede ser ignorado. Este entorno tóxico online es un lugar de riesgo para los futbolistas y afecta a su salud mental y a su bienestar".

