Este fin de semana habrá 40 partidos correspondientes a las Primeras Divisiones de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios en la ciudad de Río Gallegos. El ascenso disputará su primera fecha, mientras la “A” y “B” la segunda.

Primera “A”

La máxima categoría jugará en la cancha Nora Vera. El sábado se disputarán los siguientes encuentros: 13:00 Unión Petroleros Privados vs. La Kuadra, 15:00 Sol de América vs. Car Mar, 17:00 Juventud Petrolera vs. Olimpia, 19:00 Club 240 vs. Jorge Newbery y cerrarán el día a las 21:00 Belgrano vs. Camioneros.

Ya el domingo jugarán: 13:00 Alianza Sur vs. José Honorio Ortega, 15:00 Los Halcones vs. El Cóndor, 17:00 Vial Santa Cruz vs. Deportivo Palermo, 19:00 Deportivo Junín vs. Deportivo Cristal en el partido de la fecha. Y para cerrar la segunda fecha a las 21:00 jugarán Lamadrid vs. Matadero.

Primera “B”

La segunda categoría jugará el sábado en la cancha de Adoem: 12:45 Espartanos vs. Don Bosco, 14:45 Orteguita Juniors vs. Huracán Santacruceña y cerrarán a las 16:45 Estrella del Este vs. Dorados FC.

Ya el domingo en la cancha de Sur 87 jugarán: 12:00 San Benito vs. Deportivo Chaco, 14:00 Los Cachorros vs. Deportivo Juniors y 16:00 Atlético 23 RG vs. Unión Santiago.

El mismo domingo pero en la cancha de Adoem también habrá duelos: 10:00 Deportivo Villareal vs. San Martín, 12:00 Deportivo Petrel vs. Juventud Santacruceña, 14:00 Globito Decadente vs. Carboneros y 16:00 Tigre RG vs. La Amistad.

Primera “C”

La tercera categoría jugará todo en la cancha Enrique Pino, el sábado jugarán: 13:00 Quilmes vs. San Antonio, 15:00 Atlanta RG vs. Bella Vista, 17:00 Juventud Unida vs. Ahoniken, 19:00 Atlético Salta vs. S.O.E.M y 21:00 Las Panteras vs. Defensores del Sur.

Ya el domingo disputarán sus encuentros, 13:00 Deportivo Malvinas vs. Ragazzi, 15:00 Atlético Federal vs. Chopper’s, 17:00 Deportivo Fénix vs. Miramar, 19:00 Racing RG vs. Pasaje Aragón y 21:00 La Academia vs. Fortín Marina.

Primera “D”

Ya la última categoría jugará el sábado en el Aníbal Rey Méndez, 12:45 Adoem vs. Atlético Mineiro, 14:45 Deportivo Urbano vs. Q’ Picu y 16:45 Vagamundos vs. Arco Iris.

El mismo sábado pero en la cancha de Sur 87 jugarán, 12:45 Real Sociedad vs. Halcones del Norte. 14:45 La Vega vs. Santa Cruz y 16:45 Río Gallegos FC vs. Cacique.

Ya el domingo se disputarán los encuentros solo en el Estadio Aníbal Rey Méndez. 10:00 Sur 87 vs. Atlas, 12:00 Los Pibes vs. Deportivo Caly, 14:00 Gas Aike vs. Bet-El y 16:00 Villa Mitre vs. 22 de Septiem