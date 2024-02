Flores entraría por Romero y Domínguez estudia otras variantes para recibir a Tigre

El DT de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, ordenó muchos trabajos con pelota esta mañana en City Bell y el juvenil Santiago Flores se perfila como el reemplazante de Zaid Romero, expulsado en el encuentro ante Racing, para recibir el viernes a Tigre por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

Flores por el momento le gana la pulseada a Luciano Lollo para meterse en el primer equipo y en ese caso Federico Fernández pasaría a jugar como segundo marcador central.

El entrenador no repitió formaciones en los cuatro partidos que lleva disputados en el año: optó por cambios obligados como la lesión de Guido Carrillo y ahora la expulsión de Romero, pero también decidió rotar a algunos jugadores para no arriesgarlos y probar variantes en un equipo que sufrió mucho recambio.

Ya podrá contar con el colombiano Edwuin Cetré, que en principio ocuparía un lugar en el banco de suplentes, y además de Flores se perfilan los ingresos de Fernando Zuqui y Eric Meza.

El mendocino puede ser una opción en la mitad de la cancha (con Racing no ingresó) y Meza, que tampoco sumó minutos en el último partido, estaría de entrada por Eros Mancuso o Gastón Benedetti, que hasta el momento no tuvieron descanso.

Recién mañana en el último ensayo previo a la concentración el DT observará la recuperación de los futbolistas y terminará de definir el 11 titular para el partido del viernes a las 19.

En cuanto a las negociaciones por el último refuerzo para completar el plantel, la llegada de Tiago Palacios estaba trabada por un problema entre Montevideo City Torque y Platense, que comparten la ficha del argentino nacionalizado uruguayo con un 70 y 30 por ciento, respectivamente.

Estudiantes tiene un acuerdo total con la entidad uruguaya y el futbolista pero falta resolver lo de Platense, al tiempo que activa un último plan por otro jugador ante la posibilidad que la llegada del sub 23 oriental se caiga definitivamente. (Télam)